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宜蘭水燈節為期4天活動多 還特製龜山島造型小水燈

2019-07-26 08:54聯合報 記者羅建旺╱即時報導

「2019宜蘭水燈節」本月30日（農曆6月28日）到8月2日（農曆7月2日）一連4天，在宜蘭市河濱公園、宜蘭城隍廟等地舉行。

這項活動由宜蘭市公所與宜蘭縣宜蘭市中元民俗文化推展協進會、宜蘭城隍廟等合辦，既傳承百年來的放水燈文化，也結合創意活動。

市公所指出，今年活動安排，7月30日城隍爺出巡會場灑淨，晚上點燈祈福法會，7月31日在宜蘭城隍廟發表科儀，在宜蘭市河濱公園舉辦傳藝教學營，邀請蘭陽戲劇團表演歌仔戲，晚間在文化中心起步，「開拔起駕巡舊城」，8月1日在城隍廟及南北館市場有普渡文化夜，8月2日在宜蘭市城隍廟進行平安米佈施。

除傳承傳統外，宜蘭縣宜蘭市中元民俗文化推展協進會成立水燈創意工作坊，推出「燈火相傳-璀璨蘭河」計畫，與宜蘭國中美術班、中山國小美術班同辦，由宜蘭國中美術班組長張俊雄指導，設計龜山島造型小水燈，美術班學生彩繪、絹印，創作新穎的宜蘭舊城水燈樣式，讓年輕世代一起體驗蘭城百年水燈節活動。

創意水燈工作坊活動還邀請宜蘭在地文史學者林正芳，講述宜蘭水燈節溯原歷史回顧，讓更多人知道宜蘭在地水燈節文化。

市長江聰淵指出，2019宜蘭水燈節為期4天，這項宜蘭市大型傳統文化活動，已有百年歷史，今年水燈節「開拔起駕巡舊城」有學校、宜蘭市創新育成中心、壯三新涼樂團、COSPLAY團體加入繞境，設計龜山島造型小水燈，讓百年習俗加入創意元素，文化傳承生生不息。

宜蘭水燈節本月30日登場，一連4天，有多項活動與演出，今年還特製龜山島造型小水燈...
宜蘭水燈節本月30日登場，一連4天，有多項活動與演出，今年還特製龜山島造型小水燈。圖／宜蘭市公所提供
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宜蘭水燈節本月30日登場，一連4天，有多項活動與演出，今年還特製龜山島造型小水燈...
宜蘭水燈節本月30日登場，一連4天，有多項活動與演出，今年還特製龜山島造型小水燈。圖／宜蘭市公所提供
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龜山島放水燈
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