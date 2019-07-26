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美國聯邦政府恢復處死！5名死刑犯將伏法

私菸案重創小英！其實還有一案 讓她摔得比現在慘

不用半小時看到360度美景 「5個基隆」盡收眼底

2019-07-26 08:08聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

「台灣龍珠」基隆嶼重新開放民眾登島，在島上尋找「11個基隆」成為話題。其實不用搭船出海，留在基隆，走上標高210公尺的紅淡山，也能飽覽360度美景，俯視基隆嶼、基隆港、基隆市、基隆河和基隆山，「5個基隆」盡收眼底。

基隆市政府今夏力推基隆嶼觀光，主打「11個基隆」，包括踏上基隆嶼、從海上看基隆山、基隆港和基隆市，以及尋找7種以基隆為名的植物。

紅淡山舊名雙龍山，名列台灣小百岳之一，因離市中心很近，有「基隆的陽明山」美譽。據說日本人據台時期在山上廣植紅淡樹，才改叫紅淡山。基隆嶼觀光4個地景，在紅淡山都看得到，外加基隆河，號稱「5個基隆」。

紅淡山步道分成寺廟路線、生態路線及登山健行路線，地面有不同標示導引。從銘傳國中校門口的步道口上山，約半小時就能走到「扶輪亭」。沿著扶輪亭螺旋式階梯走上觀景平台，距基隆數浬之遙的「台灣龍珠」基隆嶼，彷彿近在眼前。

從基隆嶼以逆時鐘方向移動視線，會先看到一座座橋式起重機矗立港邊，市中心接著映入眼簾。視線再往左平移，可以想見基隆河蜿蜒流向汐止，更遠處是台北101大樓，最後可以看到九份山城和基隆山。

從距離扶輪亭不遠處的紅淡山三角點，也能俯看360度美景的地方。三角點前的階梯口有兩隻小狐狸石雕，名為「彌習」、「彌佳」，典故出自水經注，「仰矚俯映，彌習彌佳，流連信宿，不覺忘返」，意思是越是玩樂欣賞，越覺得景物奇佳。

登紅淡山除了欣賞美景，生態也很豐富，春天可見蝴蝶翩翩飛舞。基隆鳥會2015年承辦「票選市蝶」活動，獲得最高票的串珠環蝶是嬌客，另外還有黃星斑鳳蝶、飛龍白粉蝶及台灣洒灰蝶等。

從基隆紅淡山觀景台可飽覽360度美景，「5個基隆」基隆嶼、基隆港、基隆市、基隆河...
從基隆紅淡山觀景台可飽覽360度美景，「5個基隆」基隆嶼、基隆港、基隆市、基隆河和基隆山盡收眼底。記者邱瑞杰／攝影
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