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「雲端肉粽」最暖胃 全台最高加油站暫停營業網友不捨

2019-07-26 07:41聯合報 記者王燕華╱即時報導

位於中橫公路沿線的中油關原加油站是全台最高加油站，除了供油，肉粽讓旅人暖胃，輕便...
位於中橫公路沿線的中油關原加油站是全台最高加油站，除了供油，肉粽讓旅人暖胃，輕便雨衣更讓人暖心。圖／中油公司提供
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位於台8線中橫公路沿線、海拔2374公尺的中油關原加油站，是全台最高加油站，8月6日為汰換老舊管線和油槽，將起停業5個月整修。不少網友聞訊，第一時間不是擔心上山無法加油，而是哀號「還我肉粽」，擔心要隔好幾個月才吃得到關原站的美味粽子了。

全台最高的中油關原加油站除了供油，站內販售熱騰騰的肉粽、咖啡，簡單卻很美味，被封「雲端肉粽」，最初是因關原站周邊沒有店家，站方約6年前起，以肉粽35元、咖啡30元的佛心銅板價販售，讓旅人果腹、暖胃，美味闖出名號，大受歡迎。

站方表示，肉粽一個月可賣出5000顆，讓網友戲稱「肉粽才是本體」，不加油沒關係，但一定要吃到肉粽。江姓網友分享，關原肉粽超好吃，好幾次回花蓮走中橫，要到關原前都提醒孩子不要吃太飽，等等就可以吃到好吃的肉粽了。

近日關原站施工停業消息傳出後，雖然只暫休5個月，但網友都捨不得「雲端肉粽」，近日還有人上山時，特地停下腳步，到關原站買一套肉粽、咖啡，上網貼文留念。除了有暖胃美食，因山上溫度低，中油員工長年無私提供受凍旅人私人外套、輕便雨衣，背後有一段暖心的溫馨故事。

中油花蓮零售服務中心經理林永忠說，關原站位於海拔2374公尺山區，比平地氣候低15、6度，就算是盛夏，入夜也頗有寒意。有的年輕人準備不夠充足，一頭熱血騎機車衝上山，才驚覺衣物不夠保暖，冷得不得了，員工見狀都會大方拿出私人外套相借，而旅人也一定會歸還。

山區天氣變幻莫測，有時平地大晴天，騎上山才發現傾盆大雨，關原站也備有輕便雨衣免費送。林永忠說，許多受惠的旅人，下次再上山時，不忘帶幾十件回送，如今站內的輕便雨衣，不花一毛錢，全來自旅人們的善意，也讓這分溫暖幾十年來在山上代代傳遞，成為佳話。

中油關原加油站的「雲端肉粽」，每月可賣5千顆，網友戲稱「不加油沒關係，一定要吃肉...
中油關原加油站的「雲端肉粽」，每月可賣5千顆，網友戲稱「不加油沒關係，一定要吃肉粽。」圖／中油公司提供
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中油關原加油站的輕便雨衣背後有故事，站務人員和旅人傳遞善心、暖意，非常溫馨。圖／...
中油關原加油站的輕便雨衣背後有故事，站務人員和旅人傳遞善心、暖意，非常溫馨。圖／中油公司提供
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