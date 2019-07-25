花蓮新住民多語服務台啟用 提供6種語言

2019-07-25 19:12 中央社 花蓮縣25日電



花蓮縣新住民多語服務平台今天啟用，提供6種語言的諮詢服務。記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮縣約有7800名新住民，為化解語言隔閡，花蓮縣政府於社福館「新住民家庭服務中心」設立多語服務台今天啟用，提供越南、印尼、泰國、柬埔寨、英語、中文等6種語言服務。

花蓮縣長徐榛蔚、縣府副秘書長兼社會處長張逸華、民代及移民署、榮服處、警察局外事處等代表出席記者會。徐榛蔚期許花蓮打造為移民新故鄉，她頒發多語志工感謝狀，表揚資深新住民志工的付出。

多語服務台由社會處社工搭配資深新住民志工，以6種語言現場或線上諮詢及通譯服務，提供社會福利、健保醫療、身分權益及教育學習、就業等綜合諮詢服務，作為新住民單一服務窗口；如有無法解決的難題，平台人員會協同各局處人員持續提供服務。

花蓮縣政府社會處婦幼科長林鳳珠表示，擴大多語關懷專線，並設立「多語服務台」，提供包括印尼語、柬埔寨語、越南語、泰語、英語、中文6種語言的通譯服，協助新住民克服語言溝通障礙。

徐榛蔚表示，歡迎新住民來到花蓮成為一家人，彼此互助與包容；10多年前縣府為新住民編撰許多兒童繪本及防災救難等資訊，此外文化局、教育處也透過13鄉鎮圖書館提供新住民閱讀的書本與空間，讓她們有一個學習台灣文化的管道。