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花蓮縣衛生局稽查飲品 有17件不合格

2019-07-25 18:36聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣衛生局為保障民眾夏季飲食安全，自6月起啟動夏季飲品及冰品專案稽查，檢驗結果檢出2件冰塊生菌數超量、14件紅茶、冬瓜茶等飲料生菌數超量、1件青草茶原料含農藥殘留超標不符規定，已令業者下架違規產品並限期改善，並依食品安全衛生管理法處辦。

花蓮縣衛生局表示，實施夏季飲品及冰品稽查抽驗專案，第一波「現場調製飲品販賣業及冰品製造業稽查抽驗計畫」針對冰品製造與青草茶店等辦理環境衛生稽查並抽驗，檢出2件冰塊生菌數分別為180 CFU/mL、950 CFU/mL，皆超過標準100 CFU/mL。

有14件紅茶、冬瓜茶等飲料生菌數、大腸桿菌群皆超標，1件枸杞根青草茶原料含農藥殘留不符規定移，已請外縣市衛生局處辦，冰品飲料中微生物菌數過高者，已要求業者限期改善，衛生局將於一周後追蹤複驗。

此次稽查重點為製作環境衛生、食品業者登錄、食材來源調查、標示查核，檢驗項目包括農藥殘留、生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群、防腐劑、著色劑、咖啡因等。稽查作業現場缺失包括從業人員未體檢、器具不潔、食品標示與規定不符等，均已輔導要求立即改善完成。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，夏季氣候潮濕炎熱，微生物孳生快速，應注意飲品及冰品製作環境避免受汙染及徹底加熱、盡速冷藏或冷凍且隔餐勿食。另選購飲冰品時，可注意飲料店內的糖、茶飲料、咖啡因、蔬果汁等含量標示，選擇適合自己的飲品以做好健康管理。也呼籲業者落實自主管理，注意作業衛生、病媒蚊防治及從業人員衛生習慣。

花蓮縣衛生局提醒食品業者，依食品安全衛生管理法規定，違反食安標準，屆期又不改正者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；衛生局除了輔導各食品業者提升食安，對不改善業者將會嚴格要求及處分。

民眾若對所購買的食品有所疑慮或發現可疑違規食品，可至衛生福利部食品藥物管理署網頁（http://www.fda.gov.tw/）公告資訊項下查詢，或於上班時間撥打花蓮縣衛生局服務專線（038）226959洽詢。

花蓮縣衛生局稽查夏季飲品及冰品，發現有17件不合格。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局稽查夏季飲品及冰品，發現有17件不合格。圖／花蓮縣衛生局提供
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