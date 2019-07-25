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台東青農白米將獻梵蒂岡 促台灣米揚名國際

2019-07-25 17:13中央社 台東縣25日電

夏天到花東縱管騎單車，賞稻田，是美好的享受。圖／縱管處提供
夏天到花東縱管騎單車，賞稻田，是美好的享受。圖／縱管處提供
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台東縣池上鄉青農魏瑞廷栽種素有「醜美人」之稱的「高雄139號」白米，成功銷售香港及進軍穆斯林、美國後，他今天說，最近將獻米給梵蒂岡，讓台灣米揚名國際。

37歲的魏瑞廷，9年前回到台東池上接棒種稻，他率先讓種植水稻導入區塊鏈，「讓一粒米從栽種到餐桌的過程，完全透明，並產出一份讓全世界看得懂的生產履歷」。

魏瑞廷的創新、努力受到肯定，6月9日成功地將40公噸、2000包的白米賣到香港，接著他的「池上禾穀坊–米之谷」又取得第一包具有清真認證品牌的池上米。

魏瑞廷栽種的稻米再傳捷報，他說，5日通過美國食品藥品監督管理局 （Food and DrugAdministration，簡稱FDA）的認證，取得將台灣好米銷售世界的要件。

魏瑞廷表示，過去台東縱谷米進貢日本天皇，「是不是現在的米也可以獻給教宗呢」；如果能由具有社會影響力的人說一句「吃池上禾穀坊–米之谷」，將會帶來莫大的宣傳效果。

魏瑞廷指出，他便寫了一封信給「教廷–使徒的贈與中心」，「希望將台灣台東池上最天然純淨無污染的米，獻給像神一樣的您 （教宗），讓您品嚐」，獲得回應是「可以提供簡單、隨意的禮物」。

魏瑞廷說，這幾天相當開心，他將準備5箱、100公斤白米送到教廷，並獻給教宗，希望教宗能品嚐，期待讓世界看見台灣好米。

魏瑞廷表示，他靠著自己努力將栽種的「醜美人」品種白米銷售到香港、杜拜、穆斯林及美國市場，除行銷自家的米，最重要的是讓台灣米揚名國際。

教宗台東香港
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