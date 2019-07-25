低收入戶火化免費 吉安鄉代批：中央請客地方買單

2019-07-25 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮吉安鄉公所配合內政部增訂殯葬管理條例規定，回饋低收入戶在吉安鄉慈雲山火化場免費火化及塔位。不過有鄉民代表認為，一年約有50萬元缺口，須由財源不是很充裕的鄉公所自行吸收，批評這政策是「中央請客、地方買單」，呼籲中央應作好配套措施，勿造成地方財政負擔。

內政部《殯葬管理條例》第21條之1規定，低收入戶亡者在任何縣市冶喪，都可享有免費的塔位及火爐費用。目前在吉安鄉慈雲山火化場，花蓮吉安鄉民一具大體火化費用為5千元、非吉安鄉民要1萬元，火化一具大體加上人事成本、柴油等費用約為7、8千元，一年約要火化2400具大體，平均一個月為200具，若遇上寒流等天氣變化會再增加。

儘管花蓮鳳林、瑞穗及玉里都有火化場，不過花蓮北區只有吉安鄉慈雲山火化場，吉安鄉殯葬管理所長劉美智表示，鄰近花蓮市有三家大型醫院，通常傷病患者會在大醫院過世，便就近在吉安鄉火化，不會再捨近求遠到其他鄉鎮；以去年5月至今年4月為主，有60具低收入戶大體，火化加上納骨塔位，規費共51萬8千元，皆由鄉公所自行吸收。

劉美智說，地方財源不是很充裕，低收入戶火化規費卻要鄉公所承擔，且設備都是10年以上，需要加強維護管理，原則上鄉公所不是想靠火化來賺錢，而是真的財政有困難，希望因低收入戶多出來的費用由中央自行吸收。

吉安鄉民代表會主席邱美雲指出，地方配合中央推動政策，中央也應考量地方財政情形，在照顧弱勢推行社會福利政策的同時兼顧地方財源，依比例原則補足地方擔負費用，才能真正落實照顧弱勢族群的社會福利政策。