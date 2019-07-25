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宜蘭某便當店遭爆油沒換用自來水涼拌菜 衛生局查到了

2019-07-25 16:52聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府今天指出，民眾在社群網站反映，某便當店油炸油未更換，使用自來水涼拌菜。縣政府衛生局重視，派員稽查這家便當店，現場發現油炸用食用油未定期更換，食材未離地放置，員工未完成食品從業人員體檢等多項缺失。

衛生局現場要求店家立即更換新油，並輔導與食品直接接觸的用水應符合飲用水水質標準，另現場開立限期改善通知書責成改正。

衛生局指出，依食品安全衛生管理法第 8 條第 1 項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則，違反者依同法第 44 條規定，命其限期改正，屆期不改正者處新臺幣 6 萬元以上 2 億元以下罰鍰，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄，經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

衛生局長徐迺維表示，餐飲業者應落實衛生自主管理，油炸油之總極性化合物含量達百分之25以上時，或出現異味、顏色變深、黏稠、發煙及起泡等，應立即全部更換新油、不得再予使用。

縣政府表示，將持續加強轄內餐飲業者稽查，也透過全民監督的方式，盼望民眾能共同把關食品安全，以維護消費者飲食安全，倘有違反食品安全衛生管理法相關規定將依法處辦，民眾如有任何食品衛生安全問題，請撥打食品藥物管理科專線電話（03）9332779 洽詢。

另外，有關勞工權益問題，經查雇主確實未替勞工投保勞健保，縣政府表示後續會移請勞保局、健保局依法裁處，以維護勞工權益。

民眾在社群網站反映，宜蘭某便當店油炸油未更換，使用自來水涼拌菜，縣政府縣政府衛生...
民眾在社群網站反映，宜蘭某便當店油炸油未更換，使用自來水涼拌菜，縣政府縣政府衛生局派員稽查，發現多項缺失，要求改善。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
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