花蓮新住民服務平台今啟用 6國語言服務不懂中文也能通

2019-07-25 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣府為服務新住民，6年前成立多語服務專線，今年再進化，花蓮縣社會福利館3樓「新住民多語服務平台」今天啟用，每周一到五安排新住民及社會處志工輪流排班駐點，為縣內近8000名新住民提供線上或面對面的諮詢服務，機關單位也可申請通譯服務。

縣府社會處婦幼科代理科長林鳳珠說，新住民因語言隔閡，資訊取得不易，也不容易開口詢問找資源，縣府提供新住民多語服務平台作為新住民單一服務窗口，有越南、印尼、泰國、柬埔寨及英語、中文6種語言，就算不懂中文，在這裡也可得到滿意的答案，服務項目涵蓋社會福利、健保醫療、身分權益、教育學習、就業等。

新住民多語服務平台位於社福館3樓、花蓮縣新住民家庭服務中心旁，每周一到五，上午8時到下午4時（中午休息2小時），由12位新住民志工協同家庭服務中心志工提供諮詢服務；此外，社會處還與壽豐、鳳林、玉里、吉安、花蓮市等鄉鎮市的社區發展協會組成區域聯盟，設置5個新住民社區服務據點。