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花蓮監理站徵近120名客運業職缺 受訓期可領基本工資

2019-07-25 12:25聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

交通部估計全國客運駕駛缺額將近600人，為紓解公路及市區客運業駕駛人力普遍不足現象，公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，鼓勵小客車或大貨車駕駛轉任大客車駕駛。台北區監理所花蓮監理站將於7月27日上午10時至下午2時，在花蓮縣中華國小學生活動中心，與北宜花地區8家客運業者等，辦理駕駛招募，預計將招募近120名職缺，除了補助費用外，受訓期間還可領基本工資

花蓮監理站表示，台北區監理所為擴大徵才，鼓勵民眾投入營業大客車駕駛員行列，與北宜花地區8家客運業者、花蓮縣政府觀光處、花蓮榮民服務處、花蓮就業服務中心、公路總局公路人員訓練所及駕訓班等單位，辦理現場駕駛招募活動，現場將招募近120名職缺，其中也包括客運業行政人員職缺。

任職滿3個月者，分別提供小客車逕升大客車補助駕駛訓練費用最高14200元，大貨車升大客車者則補助1萬元；受訓者於受訓期間，公路總局與業者共同提供相當於基本工資每月23100元生活費用津貼，另為鼓勵轉任駕駛員穩定服務，對於任職滿6個月，還可申請穩定就業獎勵金3萬元。

花蓮監理站表示，希望藉由此次就業安薪方案推出，補足花蓮地區客運業者駕駛員人力缺口，並讓後續招募進來的新任駕駛員成為穩定的人力資源，補助及就業獎勵金鼓勵更多民眾投入大客車駕駛的行列。花蓮監理站洽詢電話03-8523166分機301、304。

花蓮監理站將於7月27日上午10時至下午2時，在花蓮縣中華國小辦理駕駛招募。圖／...
花蓮監理站將於7月27日上午10時至下午2時，在花蓮縣中華國小辦理駕駛招募。圖／花蓮監理站提供
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監理站基本工資駕訓班
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