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和平島公園加基隆小鎮景點合照 每月送800份紀念品

2019-07-25 12:25聯合報 記者游明煌╱即時報導

交通部觀光局北觀處為推廣基隆小鎮漫遊遊程，8月1日至10月31日舉辦「和平島plus」景點2+1合照活動，遊客只要與和平島公園以及任意2處基隆小鎮指定景點合照，並於和平島公園遊客中心出示相片，即可兌換限量小鎮漫遊紀念品，每月限量800份，每月紀念品都有不同主題特色，歡迎民眾到基隆小鎮輕旅遊。

北觀處表示，2019年為小鎮漫遊年，基隆中正區更榮獲40經典小鎮票選第8名，基隆小鎮有和平島公園、正濱漁港、潮境公園、國立海洋科技博物館及望幽谷等24處人氣推薦打卡景點。

北觀處與基隆市政府合作，結合北北基好玩卡，特別推出「基隆小鎮漫遊-忘憂尋秘之旅」及「北海岸雙島風光一日遊 基隆嶼x和平島公園」套裝遊程，搭配2019基隆潮藝術-Anne Fontaine環保時尚秀、基隆鎖管季、潮境海灣節等豐富活動，讓遊客深度體驗充滿魅力的基隆小鎮。

和平島公園自7月12日至10月31日進行「漫郵廣場改造計畫」升級工程，工程期間將設置替代道路，除該處需繞道外，不影響藍海水池、留夏沙灘、環山步道、遊客中心、雷達站及岩石區等各區域及餐廳之正常開放，於工程期間持和平島公園門票更可以享園區餐飲折抵，相關活動內容及最新資訊請參閱北觀處官網及和平島公園粉絲團最新消息說明。

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團：https://www.facebook.com/northguan/

和平島公園粉絲團：https://www.facebook.com/hepingislandpark/

交通部觀光局北觀處為推廣基隆小鎮漫遊遊程，8月1日至10月31日舉辦「和平島pl...
交通部觀光局北觀處為推廣基隆小鎮漫遊遊程，8月1日至10月31日舉辦「和平島plus」景點2+1合照活動。圖／北觀處提供
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交通部觀光局北觀處為推廣基隆小鎮漫遊遊程，8月1日至10月31日舉辦「和平島pl...
交通部觀光局北觀處為推廣基隆小鎮漫遊遊程，8月1日至10月31日舉辦「和平島plus」景點2+1合照活動。圖／北觀處提供
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交通部觀光局北觀處為推廣基隆小鎮漫遊遊程，8月1日至10月31日舉辦「和平島plus」景點2+1合照活動。圖／北觀處提供
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交通部觀光局北觀處為推廣基隆小鎮漫遊遊程，8月1日至10月31日舉辦「和平島plus」景點2+1合照活動。圖／北觀處提供
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