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影／遲到加迷路 她竟成宜蘭童玩節第1千萬人次遊客

2019-07-25 12:25聯合報 記者羅建旺╱即時報導

真是來得早不如來得巧！

第24年、第20屆宜蘭國際童玩藝術節，從1996年開辦至今，總累積入園遊客人數今天突破1千萬人次，第1千萬人次幸運兒是來自桃園中壢的國中女老師古惠琴。

她是首次到宜蘭童玩節玩，今天與先生帶著兩名5歲、7歲的女兒入園，上午10點8分開車要進入童玩節園區，當大門口工作人員告知她是童玩節千萬人次幸運兒時，感到受寵若驚。

「晚出發、途中下錯匝道，迷路繞不出、加上小孩內急上廁所，種種巧合，晚到了，卻中了大獎，超開心！」古惠琴笑著說，全家是第一次到宜蘭童玩節遊玩，和桃園好朋友共4家人相約在童玩節相會，朋友早上7點出門，她和家人7點半出發又走錯路，晚一點才入園，卻意外成為童玩節第一千萬人次的幸運兒。

宜蘭縣長林姿妙代表贈送「礁溪老爺五星級飯店住宿券」、兩人同行「台北香港來回機票」一組，以及可以終身入園的永久童玩護照大獎，全家人笑得合不攏嘴，她說以後每年一定會持童玩護照，年年造訪宜蘭童玩節。

林姿妙指出，宜蘭童玩節歷經20屆，無數工作人員的全心投入，才能在今天樹立千萬人次的新里程碑，她特別代表歷任縣長感謝這麼多年來300多個國外團隊參與演出，以及千萬人次遊客支持，還有歷年工作團隊的辛苦付出，現在只要提到童玩節大家就會想到宜蘭。

縣政府表示，「宜蘭國際童玩藝術節」已經成為宜蘭文化品牌，未來每一年還會再繼續辦下去，產生第2千萬、3千萬…的遊客！」

縣政府指出，1996年創辦的「宜蘭國際童玩藝術節」，最早的構想來自法國「亞維儂國際藝術節」，當時發現世界各地並沒有任何一個藝術節是以「童玩」為主題，「宜蘭國際童玩藝術節」因而誕生，活動以展覽、表演、遊戲與交流為四大主軸，突顯「在地文化」、「親子同樂」、「學習交流」、「四海一家」等特色，

童玩節也為台灣開啟了一扇與世界接軌的窗口，2010年獲聯合國教科文組織(UNESCO)轄下「國際民俗藝術節協會(C.I.O.F.F)」認證，也是亞洲第一個以「兒童」為主題獲認證的國際民俗藝術節。

林姿妙強調，童玩節開辦第24年、第20屆，當初第一屆由爸媽帶著造訪童玩節的小朋友，現在長大成人帶著自己的小孩一代傳一代到童玩節遊玩，未來宜蘭童玩節會年年繼續舉辦下去，並且不斷求新求變，讓每一位到訪遊客找回最純真、最快樂的童心，留下滿滿美好回憶，深深感受「宜蘭是兒童夢土」，這是宜蘭縣政府舉辦童玩節最原始的初心及最大的成就感。

宜蘭縣長林姿妙代表贈送「礁溪老爺五星級飯店住宿券」、兩人同行「台北香港來回機票」...
宜蘭縣長林姿妙代表贈送「礁溪老爺五星級飯店住宿券」、兩人同行「台北香港來回機票」一組，以及可以終身入園的永久童玩護照大獎，全家人笑得合不攏嘴。記者羅建旺／攝影
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第24年、第20屆宜蘭國際童玩藝術節，從1996年開辦至今，總累積入園遊客人數今...
第24年、第20屆宜蘭國際童玩藝術節，從1996年開辦至今，總累積入園遊客人數今天突破1千萬人次，第1千萬人次幸運兒是來自桃園中壢的國中女老師古惠琴。記者羅建旺／攝影
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童玩節藝術節林姿妙
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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