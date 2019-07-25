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綠島又有椰子蟹遭路殺 民眾開車應減速慢行

2019-07-25 11:07中央社 台東縣25日電

綠島又發生椰子蟹遭路殺事件，日前下海產完卵的椰子蟹媽媽準備回陸地，遭車輾斃。6月18日至今，綠島已有3隻椰子蟹被路殺，民眾開車時務必「減速慢行，蟹蟹路過」。

日前愛綠島粉絲專業網友王文均貼出一張椰子蟹被車子壓死照片，再度讓當地人士感到痛心。

王文均說，19日晚上在綠島燈塔附近，發現一隻椰子蟹媽媽產完卵後，經過馬路慘遭路殺，已經將牠移到旁邊的草地蓋起來。她說，看到這樣真的很難過，當晚沿路不只椰子蟹屍體，還有寄居蟹屍體。

從今年6月18日至今，綠島已有3隻椰子蟹遭「路殺」。王文均呼籲，無論騎車或開車，不管早晚，車速務必放慢，千萬別讓憾事再度發生。

長期關注綠島的生態工作者趙克堅表示，島嶼生態系統十分脆弱，一旦物種滅失就很難回復，暑期旺季已經有3隻台灣甲殼類物種唯一列名保育名單的椰子蟹慘遭路殺，這也代表綠島需要一套更有效率保育策略。

保育工作者林耿弘和當地民眾也呼籲遊客，「減速慢行，蟹蟹路過」。晚上出門騎車慢一點，並且小心一點，讓陸蟹媽媽們平安回家。

椰子蟹是保育類的寄居蟹，體型最大與躲避球大小差不多，是現存最大型的陸生甲殼動物，雙螯力大無窮，可以直接挖開椰子，因此得名椰子蟹。

椰子蟹主要分布在東海岸、恆春半島及綠島、蘭嶼，由於數量稀少，目前綠島、蘭嶼已經很難看見，台灣本島更不容易找到其蹤跡。

綠島蘭嶼
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