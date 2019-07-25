32年無休 全台最高加油站8月起停業5個月整修

2019-07-25 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



位於台8線中橫公路沿線、海拔2374公尺的中油關原加油站，是全台最高加油站，建站32年來全年無休，為汰換老舊管線和油槽，將從8月6日起停業5個月整修。中油公司近日張貼公告，貼心提醒駕駛加滿油再上山；不少網友哀號「還我肉粽」，擔心要隔好幾個月才吃得到關原站的美味粽子了。

關原加油站位於花蓮縣秀林鄉山區，中橫公路117公里處，發油量不高，每天才約1000公升，算上運輸、人事成本，從來沒有賺過錢，但中油公司秉持服務民眾，從民國76年開站後，每天9點到下午6點營業，為來往旅客加油，全年無休。

最近關原站貼出告示，將從8月6日起施工整修，預計停業5個月。中油公司油銷事業部東區營業處副處長許博彬表示，開站32年來，管線、油槽等都沒有汰換、升級，尤其以前油管是老舊鋼管，接縫處用螺絲固定，有生鏽、產生空隙致漏油的疑慮，新埋設的是一體成形、沒有接縫的管線，其他施工內容還包括油槽內襯包覆汰換，更換為全新沉油泵式加油機設備、室內部分整修等，完工後也可提供消費者更好的環境。

許博彬說，原本考慮在附近設置臨時供油站繼續服務民眾，只是受限法規，加油站停業依法不得再有銷售油品等行為，因此已協調新城警分局合歡派出所，停業期間將在合歡所提供緊急用油，但不針對一般遊客，僅提供公路單位等特殊緊急用油，另站內3名員工，站長將負責監工，另兩名員工暫時支援其他站點。

許博彬提醒駕駛，上山前一定要為愛車加滿油再上路，否則距關原加油站最近的加油站，近的像是梨山站、清境站，路程要35公里，遠一點的太魯閣站、南山都超過70 公里、南山站，若油箱空空，半路沒油將非常麻煩。