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基隆正榮街清晨電線桿火警 區域跳電住户驚醒

2019-07-25 06:27聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市正榮街今天清晨5點多發生電線桿起火，消防隊及台電人員迅速趕至滅火，不過一度造成局部跳電，也讓民眾被，一早被驚醒，所幸已經沒事了，供電也正常。

據正榮街住户表示，今天清晨5點多突聽到消防車警報聲響，看到電線桿冒煙起火，消防隊及台電人員趕至，後來有跳電，冷氣突停了，但電力沒多久又來，一度跳電，沒事了，但原本要睡到7點多，都因火警提早起床了。事故原因由台電處理。

基隆正榮街清晨電線桿火警，一度跳電附近住户驚醒。記者游明煌/攝影
基隆正榮街清晨電線桿火警，一度跳電附近住户驚醒。記者游明煌/攝影
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基隆正榮街清晨電線桿火警，一度跳電附近住户驚醒。記者游明煌/攝影
基隆正榮街清晨電線桿火警，一度跳電附近住户驚醒。記者游明煌/攝影
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台電基隆
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