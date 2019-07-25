基隆正榮街清晨電線桿火警 區域跳電住户驚醒

相關新聞
賞鯨 赫見龜山島崩塌 龜首「缺一角」2019-07-24 23:41
兆豐農場闢光電專區 仍有雜音2019-07-25 00:09
宜蘭弱勢免費換冰箱 24戶搶頭香2019-07-25 00:03
嘉明湖山屋預警系統 讓黑熊止步2019-07-24 23:36
紅葉棒球菁英賽今在台東開打 北京社區少棒唯一境外隊2019-07-24 19:25
影／太可惡！23桶廢機油扔象鼻岩前 海域油汙四散2019-07-24 17:33
家扶青年辦「灣進來」部落小旅行 重新認識家鄉2019-07-24 17:16
骨鬆無聲無息 羅東博愛醫院提醒檢測：別等骨折才驚覺2019-07-24 16:46
結合觀光與公益 花蓮百家旅宿業助偏鄉獨老2019-07-24 16:32
基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館2019-07-24 15:46
街頭派對來了！羅東藝穗節今起連4天踩街2019-07-24 14:35
宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！2019-07-24 11:57
網路號召灌爆台船質疑餓狗 議員：網路傳言，誤會了2019-07-24 11:18
聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯2018-11-07 12:00
基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！2018-10-30 12:00
花蓮將蓋全台太陽能專區 居民質疑砍樹種電2019-07-24 13:44
影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」2019-07-24 11:00
熱門文章
學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場2019-07-24 15:50
別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師2019-07-24 07:57
韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出2019-07-24 10:12
玉山塔塔加園區禁露營！但可停露營車 炊煮設專區免挨罰2019-07-24 19:23
影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」2019-07-24 11:00
影／太可惡！23桶廢機油扔象鼻岩前 海域油汙四散2019-07-24 17:33
山地原民立委屏東嘸人選 外界看好她突破深藍鐵票2019-07-24 21:15
當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務2019-07-24 14:48
桃園地景藝術節9月登場 八德將展33件藝術品2019-07-24 16:38
韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！2019-07-24 19:21
退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍2019-07-24 08:04
影／每隻千萬比當地透天厝還貴 台南頑皮世界新引進長頸鹿2019-07-24 16:44
高雄三民區鼎西里添第45例本土登革熱 20歲男染病2019-07-24 19:38
三民區綠里長批逢雨必淹 里民痛批：造謠、傷害里民2019-07-24 20:47
花蓮將蓋全台太陽能專區 居民質疑砍樹種電2019-07-24 13:44
基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館2019-07-24 15:46
韓國瑜夜訪茂林與民共舞 凍蒜聲不絕於耳2019-07-24 21:47
韓國瑜鑽F1、騎哈雷 直線競速SDR嘉年華高雄競逐2019-07-24 16:43
竹塹中元城隍祭31日登場 夯枷報名只剩1周2019-07-24 15:16
翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工2019-07-24 10:38
在黃國昌南下前完成複審 居民酸：原來屏縣府有效率2019-07-24 21:35
驚！八德某診所爆過期藥品 最久過期13年2019-07-24 17:31
新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點2019-07-24 07:41
8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收2019-07-24 11:58
宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！2019-07-24 11:57
機車燃料稅優惠給的不乾脆 陳玉珍協商便民新措施2019-07-24 19:25
莫拉克當年有人20天沒回家 重建工作迄今還在做2019-07-24 17:35
涉史前人類文化？板橋忠孝國中地底挖出2巨大古木2019-07-24 17:05
韓國瑜勘樹洞防疫 專家：填土噴藥比較可行2019-07-24 16:20
翡翠專管4年才動土 柯文哲抱怨環評搞1年有點受不了2019-07-24 12:49
傳許崑源住院 高雄市議長室：全身健檢2019-07-24 17:09
桃園6個公車招呼站牌擠作堆 看不到公車路線資訊2019-07-24 15:16
摸蛤兼洗褲 林佳龍：七股氣象雷達新站將成觀光地標2019-07-24 13:59
影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元2019-07-24 08:56
新店鬧區加油站倒閉？中油澄清：原地改建中2019-07-24 17:42
高雄再添一本土登革熱 疾管署：疫情被壓制2019-07-24 18:47
影／無米樂醫療資源荒 後壁衛生所醫師開缺月餘2019-07-24 11:53
父親節野餐園遊會 大佳河濱公園8月3日首升熱氣球2019-07-24 13:37
高醫明在大武增眼科門診 南迴民眾：這像高醫大武分院2019-07-24 14:50
大稻埕8分鐘煙火秀 當天交管「應避忠孝橋」2019-07-24 16:42
留言