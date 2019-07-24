影／太可惡！23桶廢機油扔象鼻岩前 海域油汙四散

2019-07-24 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市潛水教練王銘祥，今天下午帶一群潛友到象鼻岩潛水，眾人出水時，被迎面而來的油桶嚇到，趕緊上船把23個桶子撈起來，但桶子內的廢機油已四散，王銘銘氣得大罵扔桶子的人太可惡了，還好被他們先攔截下來，不然漂進潮境保育區，就慘了。

岸巡二大隊隊長潘信吉說，他們正透過雷達回放，針對經過船隻鎖定比對調查，看是誰把油桶扔下海的。

王銘祥說，他忍不住大聲罵髒話，太可惡了。他們潛完浮上來，看到水面上怎麼有綠的白的桶子，聞到油的味道，潛友提議過去看看，結果水面都是油漬，他們一桶桶撈上來，裡面都是油，算一算23桶。還有一包包著機油心。

王銘祥說，岸上有在回收廢油，大可在岸上作業，怎麼可以這麼沒水準，全往海裡拋，而且桶子還裝著廢機油，蓋子全都打開，是故意讓廢油流入海，這應沒丟多久，一桶20公升，對海洋汙染很嚴重整片的海都是油。

協助撈油桶的許小姐說，撈的時候看到海龜上來換氣，牠一換氣可能就吃到一堆油，那些重油下沉會蓋在珊瑚上，珊瑚恐怕會死掉了，她以為是不小心掉了，可是一看有23桶，很明顯就是故意，且蓋子沒有蓋，她潛水一年多，第一次看到這種事，很誇張。