家扶青年辦「灣進來」部落小旅行 重新認識家鄉

2019-07-24 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮家扶青少年到加灣社區體驗傳統射箭文化。圖／花蓮家扶提供 分享 facebook 花蓮家扶30名青少年以家鄉加灣社區，一同策畫連續三天「灣進來」部落小旅行，透過拍攝照片分享，也上山體驗傳統文化，青少年與社區發展協會工作人員腦力激盪，發現部落的需要。扶助青年依灣說，想起媽媽曾說過，不管到了哪裡，最終都是要回到自己的家，很高興藉著行腳活動認識家鄉。

花蓮家扶表示，秀林鄉加灣社區屬太魯閣族群部落，坐落於中央山脈之下，隔著農田與省道相望，卻是個容易被忽略且資源匱乏的社區。為重新認識自己的家鄉，家扶扶助青年行腳部落，到許多具有故事與特殊意涵的地方，在山上體驗傳統文化，就地取材發揮生活能力，進而更加認同所處的生長環境。

今天在分享會上，扶助青年依灣說，因長年獨自在外讀書，這次的活動體驗，想起了媽媽對她說過的「不忘本就是最初的承諾」，不管到哪裡，最終將要回到自己的部落、回到自己的家。扶助青年念平則說，部落的每一片土地，都是細小的沙子與泥土集合而成的，大家是因家扶而相遇，並融合不同族群成為朋友與家人。