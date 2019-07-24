親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

家扶青年辦「灣進來」部落小旅行 重新認識家鄉

2019-07-24 17:16聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮家扶青少年到加灣社區體驗傳統射箭文化。圖／花蓮家扶提供
花蓮家扶青少年到加灣社區體驗傳統射箭文化。圖／花蓮家扶提供
分享
花蓮家扶30名青少年以家鄉加灣社區，一同策畫連續三天「灣進來」部落小旅行，透過拍攝照片分享，也上山體驗傳統文化，青少年與社區發展協會工作人員腦力激盪，發現部落的需要。扶助青年依灣說，想起媽媽曾說過，不管到了哪裡，最終都是要回到自己的家，很高興藉著行腳活動認識家鄉。

花蓮家扶表示，秀林鄉加灣社區屬太魯閣族群部落，坐落於中央山脈之下，隔著農田與省道相望，卻是個容易被忽略且資源匱乏的社區。為重新認識自己的家鄉，家扶扶助青年行腳部落，到許多具有故事與特殊意涵的地方，在山上體驗傳統文化，就地取材發揮生活能力，進而更加認同所處的生長環境。

今天在分享會上，扶助青年依灣說，因長年獨自在外讀書，這次的活動體驗，想起了媽媽對她說過的「不忘本就是最初的承諾」，不管到哪裡，最終將要回到自己的部落、回到自己的家。扶助青年念平則說，部落的每一片土地，都是細小的沙子與泥土集合而成的，大家是因家扶而相遇，並融合不同族群成為朋友與家人。

花蓮家扶中心主任施政延表示，根據2018年統計調查，新城及秀林鄉扶助戶數63%為單親家庭、18%為隔代與親屬照顧家庭，75%家庭家中僅有一個工作人口、8%家庭無工作人口，在服務經驗中也看見，許多青少年在資源薄弱與缺乏培植環境下，難有向上發展的機會，因此，青少年在發展階段所需的陪伴及資源，成為家扶規畫培力及陪伴支持等重點服務。

花蓮家扶青少年爬上山重新認識家鄉部落。圖／花蓮家扶提供
花蓮家扶青少年爬上山重新認識家鄉部落。圖／花蓮家扶提供
分享

傳統文化扶助青年
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／太可惡！23桶廢機油扔象鼻岩前 海域油汙四散

2019-07-24 17:33

骨鬆無聲無息 羅東博愛醫院提醒檢測：別等骨折才驚覺

2019-07-24 16:46

結合觀光與公益 花蓮百家旅宿業助偏鄉獨老

2019-07-24 16:32

基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館

2019-07-24 15:46

街頭派對來了！羅東藝穗節今起連4天踩街

2019-07-24 14:35

花蓮將蓋全台太陽能專區 居民質疑砍樹種電

2019-07-24 13:44

宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！

2019-07-24 11:57

網路號召灌爆台船質疑餓狗 議員：網路傳言，誤會了

2019-07-24 11:18

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」

2019-07-24 11:00

拒拿五星旗 蘭嶼小飛魚 自備國旗飄揚波蘭

2019-07-23 23:55

假日停車荒 宜蘭將建4座智慧化停車場

2019-07-23 23:51

「換我牽媽媽的手」熱氣球會場 她向失憶母告白

2019-07-23 23:48

換軌煞車噪音太吵 台鐵允改善

2019-07-23 23:40

全國首創 郵輪觀光專車今迎客

2019-07-23 23:35

花蓮特色雜糧 變身「紅藜醬油」

2019-07-23 23:09

遠雄海洋公園推夜探行程 體驗海洋生態

2019-07-23 19:14

紅蔾醬油口感自然甜 農糧署為花東農產品加值

2019-07-23 17:34

底渣處理2次議約高雄暫停代燒 蘭嶼綠島垃圾繼續堆積

2019-07-23 16:52

愛心媽媽控要餓死60多隻流浪狗？台船基隆廠：非事實

2019-07-23 14:56

基隆文化中演藝廳將整修 變臉、特技藝術展演前進社區

2019-07-23 14:13

普悠瑪翻車意外重傷謝小弟 歡度7歲生日盼趕快好起來

2019-07-23 14:12

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

捍衛國格拒五星旗 蘭嶼椰油國小生波蘭參演持國旗進場

2019-07-23 15:40

火車煞車尖銳聲百餘住戶快抓狂 台鐵允改善

2019-07-23 13:34
看更多

熱門文章

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場

2019-07-24 15:50

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」

2019-07-24 11:00

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務

2019-07-24 14:48

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館

2019-07-24 15:46

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！

2019-07-24 11:57

韓國瑜鑽F1、騎哈雷 直線競速SDR嘉年華高雄競逐

2019-07-24 16:43

影／每隻千萬比當地透天厝還貴 台南頑皮世界新引進長頸鹿

2019-07-24 16:44

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

影／太可惡！23桶廢機油扔象鼻岩前 海域油汙四散

2019-07-24 17:33

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

時力批韓國瑜爬樹作秀 藍民聲援：很自然

2019-07-24 16:39

翡翠專管4年才動土 柯文哲抱怨環評搞1年有點受不了

2019-07-24 12:49

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

遠雄海洋公園推夜探行程 體驗海洋生態

2019-07-23 19:14

影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元

2019-07-24 08:56

竹塹中元城隍祭31日登場 夯枷報名只剩1周

2019-07-24 15:16

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

涉史前人類文化？板橋忠孝國中地底挖出2巨大古木

2019-07-24 17:05

換軌煞車噪音太吵 台鐵允改善

2019-07-23 23:40

台中州廳定位 盧評估前朝規劃太「靜態」 聽民意再決定

2019-07-23 23:28

摸蛤兼洗褲 林佳龍：七股氣象雷達新站將成觀光地標

2019-07-24 13:59

又傳車禍！台中向上路6段 將設區間測速

2019-07-23 23:36

緩解地層下陷 古坑人工湖動土

2019-07-23 23:41

桃園6個公車招呼站牌擠作堆 看不到公車路線資訊

2019-07-24 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top