骨鬆無聲無息 羅東博愛醫院提醒檢測：別等骨折才驚覺

2019-07-24 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭羅東博愛醫院提醒，骨鬆來得無聲無息，應及早檢測與診治，不要等骨折才發覺。圖／羅東博愛醫院提供 分享 facebook 宜蘭羅東博愛醫院指出，據統計，國內50歲以上人口有百分32患骨質疏鬆症，骨鬆增加骨折風險，是健康的隱形殺手。

「骨質無聲無息的流失，多數病人直到發生脊椎或髖骨骨折才驚覺罹患骨鬆。」復健醫學科醫師何春生警示，骨折會造成無法恢復的傷害，鈣質提供的骨鬆保健不等於骨鬆治療，若罹患骨鬆，應立即就醫。

骨科醫師陳劍龍則指出，骨鬆好發於50歲以上中高齡者，因骨鬆致骨折的女性比例百分之33、男性比例為百分之20，其中婦女停經後，體內賀爾蒙降低，骨質流失情況更會加劇。

陳劍龍表示，隨年紀增長，骨質本會慢慢流失，但若是曾因輕微跌倒而跌斷骨頭，父母曾有髖骨骨折病史、有抽菸飲酒習慣、曾罹患風濕性關節炎、曾連續服用類固醇超過3個月，這些骨鬆風險因子會加快流失速度，增加骨折機率。

羅東博愛醫院提醒，宜蘭老年人口比例高，不少長者一不留神在家跌倒後便臥床、不易康復，造成家庭經濟負擔、影響生活品質，及早檢測、發現及防治是保骨的不二法門。

羅東博愛醫院表示，對於可能患骨鬆而不自知的民眾，本月（7月）起門診1樓設置一台骨鬆骨折機率檢測機，民眾可免費填寫官方量表，得知自己10年內罹患骨鬆骨折機率，中低風險族群，也可藉量表追蹤。

同時，本月29與30日上午8時至下午4時30分，羅東博愛醫院門診1樓將舉辦骨鬆衛教日，現場由專人輔導進行一分鐘免費骨鬆檢測和超音波足踝式骨密度檢測，經檢測出高風險的民眾可立即掛號骨鬆特別門診進一步診斷治療。

現場也將安排醫師、營養師和物理治療師講座與有獎徵答。

同時，因應骨鬆，院方表示，結合專科醫師、個案管理師，成立「骨鬆骨折聯合照護中心」，提供骨鬆求診民眾系統性的診護，建置骨質疏鬆照護標準，診斷療程後，由個管師追蹤、掌握治療進度，另外，一般民眾也可運用門診大樓2樓的骨鬆小站，諮詢骨鬆資訊。