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基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館

2019-07-24 15:46聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市暖暖高中老師林玉如及仁愛國小老師林心茹，獲教育部108年度全國師鐸獎，林玉如18年來在同一所學校服務，曾用愛心導正一名持刀恐嚇傷人的學生回到正途，林心茹任教19年，推動閱讀教學不遺餘力，讓學生走進圖書館

暖暖高中老師林玉如專長為國文與戲劇，目前擔任總務主任，曾獲基隆市教澤獎肯定，指導學生參加戲劇比賽也多次獲特優。她大學畢業曾在貿易公司工作，也曾在幼兒園工作，最後才確立教育為志業，成為高中教師。18年來在同一所學校服務，接任不同的職務，積極申請各項計畫，研發We Love暖暖課程，對於教育不遺餘力。

林玉如當主任期間，校內有一名學生常以不正確或以暴制暴的方式，要申張所謂的正義。某晚她接到警察局的電話，得知他為幫助朋友，竟「拔刀相助」，拿刀恐嚇別人，導致與人衝突進了急診室。

林玉如知道學生出於善意，但方法錯誤，也知道這個年紀的孩子，自我意識高不易聽勸，她帶學生到海邊開導，學生才說出心內話接納，學生在老師輔導下順利畢業。隔年校慶，還特別回到學校，感謝老師在當時的愛心，讓他改變自己走向正途。

仁愛國小老師林心茹任教19年，推動閱讀教學不遺餘力，曾獲閱讀磐石、閱讀典範教師肯定。她認為學校圖書館需先登記才能使用，降低學生對書的可及性，萌生「打開圖書館大門」的念頭。林心茹從自己的課堂開始，到跨領域、跨班協作，積極爭取與運用社會資源，引進愛的書庫，打造圖書館、設置智慧教室、辦理跨校混齡專題探究營隊，還舉辦「夜宿圖書館」活動，打開圖書館大門與老師間的心門，啟動學生求知的熱情和學習興趣。

林心茹開啟讀書會、讀書椅、作者椅及小研究專題課，讓學生有機會發揮強勢的語言智慧、展現創意，促進同儕合作互動，氛圍開始轉變，小朋友也透過閱讀，學習調整自己的情緒。林心茹為學校帶來了閱讀及學習文化的改變，她說，任何有價值的事都一定充滿挑戰，自己才是被改變最多的那一個人。

兩名老師總是正向積極、永遠在挑戰不同的任務，她們熱情、認真，鼓舞身邊每一位學生及同事，全國師鐸獎肯定，實至名歸。

暖暖高中老師林玉如專長為國文與戲劇，目前在學校擔任總務主任，曾獲基隆市教澤獎肯定...
暖暖高中老師林玉如專長為國文與戲劇，目前在學校擔任總務主任，曾獲基隆市教澤獎肯定。圖／基隆市政府教育處提供
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暖暖高中老師林玉如專長為國文與戲劇，目前在學校擔任總務主任，曾獲基隆市教澤獎肯定...
暖暖高中老師林玉如專長為國文與戲劇，目前在學校擔任總務主任，曾獲基隆市教澤獎肯定。圖／基隆市政府教育處提供
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仁愛國小老師林心茹任教19年，推動閱讀教學不遺餘力，曾獲閱讀磐石、閱讀典範教師肯...
仁愛國小老師林心茹任教19年，推動閱讀教學不遺餘力，曾獲閱讀磐石、閱讀典範教師肯定。圖／基隆市政府教育處提供
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仁愛國小老師林心茹任教19年，推動閱讀教學不遺餘力，曾獲閱讀磐石、閱讀典範教師肯...
仁愛國小老師林心茹任教19年，推動閱讀教學不遺餘力，曾獲閱讀磐石、閱讀典範教師肯定。圖／基隆市政府教育處提供
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暖暖高中老師林玉如專長為國文與戲劇，目前在學校擔任總務主任，曾獲基隆市教澤獎肯定...
暖暖高中老師林玉如專長為國文與戲劇，目前在學校擔任總務主任，曾獲基隆市教澤獎肯定。圖／基隆市政府教育處提供
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仁愛國小老師林心茹任教19年，推動閱讀教學不遺餘力，曾獲閱讀磐石、閱讀典範教師肯...
仁愛國小老師林心茹任教19年，推動閱讀教學不遺餘力，曾獲閱讀磐石、閱讀典範教師肯定。圖／基隆市政府教育處提供
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圖書館高中老師基隆
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