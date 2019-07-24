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街頭派對來了！羅東藝穗節今起連4天踩街

2019-07-24 14:35聯合報 記者羅建旺╱即時報導

2019羅東藝穗節的藝穗派對VS夜間遊行，今天（24日）起，一連３天，每晚7時30分至8時30分，在羅東中山公園前興東路上熱鬧展開，壓軸大戲是7月27日下午4時的藝穗踩街大遊行，上千人以街道為舞台，盛大演出。

今天踩街，羅東鎮長吳秋齡穿著「魔法師」炫彩服裝耀眼登場，代表會李錫欽主席則穿著「魔術師」西裝英姿出現，展現羅東無限的創意能量。

而最高潮的踩街是7月27日藝穗節大踩街遊行，以「炫藝夏」為主題，用顏色揮灑在各個社區，透過紅、橙、黃、綠、藍、紫、金、銀等炫麗色彩，彩妝每個社區的故事，以羅東街道為大舞台，隨走隨舞，隨舞隨動，表現出羅東在地的故事與社區營造的活力。

鎮公所表示，踩街大遊行包括各社區發展協會、機關學校、民間社團等約50支隊伍，同時，特別邀請來自法國的CIE REMUE-MÉNAGE(法國騷動公司)，以迷人的白熊帶來夢想和驚奇，非凡的機械裝置、獨特的發光服裝，將讓所有羅東街道的觀眾置身夢幻空間。

而藝穗節主花車「炫彩猴」與獅子會花車「猴獅成林」都亮相，羅東姊妹市日本宮崎縣西都市少年棒球隊、太鼓保存俱樂部也將一起演出，另外還有藝想台灣劇團、小丑默劇團、精彩的里長森巴鼓隊繽紛隊伍，鎮公所員工也利用下班時間練習，將秀出踩高蹺表演。

法國的CIE REMUE-MÉNAGE(法國騷動公司)，以迷人的白熊帶來夢想和驚...
法國的CIE REMUE-MÉNAGE(法國騷動公司)，以迷人的白熊帶來夢想和驚奇，非凡的機械裝置、獨特的發光服裝，將讓所有羅東街道的觀眾置身夢幻空間。圖／羅東鎮公所提供
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2019羅東藝穗節的藝穗派對VS夜間遊行今天起登場。圖／羅東鎮公所提供
2019羅東藝穗節的藝穗派對VS夜間遊行今天起登場。圖／羅東鎮公所提供
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2019羅東藝穗節上演街派對，羅東鎮長吳秋齡（右）穿著「魔法師」炫彩服裝耀眼登場...
2019羅東藝穗節上演街派對，羅東鎮長吳秋齡（右）穿著「魔法師」炫彩服裝耀眼登場，代表會李錫欽主席則穿著「魔術師」西裝英姿出現，展現羅東無限的創意能量。圖／羅東鎮公所提供
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