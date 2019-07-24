花蓮將蓋全台太陽能專區 居民質疑砍樹種電

2019-07-24 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



新光兆豐休閒農場在花蓮縣鳳林鎮有逾700公頃土地，要利用約475公頃（保留30%綠地）建置太陽能板，分區設置後發電量為475百萬瓦，若完工將會是台灣第最大太陽光電專區。今日在鳳林林榮活動中心召開說明會，卻有居民反對，認為花蓮天災很多，不適合設置太陽能板，還要砍樹種電，破壞環境；贊成居民則認為綠電很環保，雙方意見拉鋸。

在地居民莊麗綿表示，誰能保證颱風來太陽能板不會被破壞？且花蓮地震很多，該處夏天又風吹沙，實在不適合種電。居民唐春玉則說，林榮地區大半年都在下雨，是要怎麼種電，又要砍掉多少樹木？台東縣陽光充足，為何要來花蓮砍樹種電？表達林榮居民心聲。

在地民宿業者葉秀英認為，兆豐種電地剛好就在自家開的民宿門口，本來平常就沒有生意，現在種電砍樹，風景都沒了；這裡也是雷區，一下雨就容易打雷，電器都曾因為打雷壞掉，若太陽能板發電，遇到打雷的話很危險。

贊成的返鄉青年洪國芳說，廠商投資最主要的部分就是太陽能板，鳳林鎮多是做農的人，有錢人都去開民宿，像自己這種沒有工作的人怎麼辦，更諷刺反對的人是不是廠商給的回饋金不夠多。同樣贊成太陽能板的居民張祺鑫表示，若沒有電生活會很痛苦，十分贊成綠電。

太登綠電公司執行長洪景河指出，若兆豐農場建置好將是全台最大太陽能電廠，評估過應該是全世界前十大太陽能電廠，且花蓮用電量是240百萬瓦，整體發電量是475百萬瓦，完工後可讓花蓮縣百分百綠電，甚至可以東電西送。公司都有考量到颱風、地震等天災，會在一定會做好防護措施，目前評估平均3個日照小時為一千瓦，可產三度電。

太登綠電公司表示，太陽能版面多為黑色或深藍色，不會造成眩光也沒有折射光害，影響附近住家及生態問題，桃園機場、清泉崗機場、小港機場也有太陽能發電系統；更保留外圍10公尺喬木綠帶，加上通行道路約為15至18公尺寬，距離鄰近農田約15公尺以上。