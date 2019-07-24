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網路號召灌爆台船質疑餓狗 議員：網路傳言，誤會了

2019-07-24 11:18聯合報 記者游明煌╱即時報導

一名流浪動物愛心媽媽在臉書上指控，台船基隆廠區有6、70隻流浪狗，她們會定期進入廠區餵食，但最近換了一名新課長，下令禁止愛心媽媽進去餵食，也禁止任何員工餵狗，擺明就是要餓死狗。台船昨澄清，狗狗最近已3次咬傷員工，希望愛心媽媽先暫停2周不要來，員工也會餵食，並沒有要餓死犬隻。

但網路卻有不少愛狗人士號召一人一信要灌爆台船，質疑台船要餓死狗，議員張秉鈞、張之豪都前往廠區關心，發現是誤會一場，網路傳言穿鑿附會，台船已同意愛媽繼續餵食流浪犬，並提供固定場域給浪浪活動。

張秉鈞說，昨早上協同 蔡適應 委員辦公室即刻前往現場勘查了解實際狀況。台船廠長唐榮貴表示，目前台船收容的流浪犬約40-50隻，除了讓動保愛媽人士每周前往餵食外，平時員工也會提供飼料給流浪犬，同時與動保所合作進行流浪犬結紮。但近期發生流浪犬咬傷員工事件，才會先禁止愛媽進去餵食。

經討論後，台船同意愛媽繼續餵食流浪犬，並提供固定場域給浪浪活動，避免再次發生咬傷員工事件。他會協助台船裡的浪浪尋找合適的收容單位， 讓浪浪有更好的環境。更歡迎願意跟秉鈞一起關心動保的熱心人士，提供收容單位或協助安置，謝謝。

張之豪說，這兩天，他接到很多熱心民眾陳情，台船基隆廠有課長禁止動保志工入內餵養。昨天他協同蔡適應委員服務處，特別來台船調查、了解狀況。結果，這是誤會一場。　

張之豪表示，網路傳言，穿鑿附會，很容易重傷人，這起事件裡，沒有人是壞人，但卻有許多人受了傷。過去兩年來，廠方都是讓愛媽每兩周入內一次。只是這次愛媽兩周內要再入內，被廠方拒絕，因而產生誤會。　

過去兩年來，在愛媽入內以外的時間，員工也長期照顧狗狗，每隻都頭好壯壯，開心幸福。動保志工、愛媽多年來，自掏腰包，救援多次的受傷（狗狗彼此打架）、落海、生病就醫等，愛心不在話下。廠方也很為難，對時常有外人帶狗來廠區惡意遺棄，頭痛不已。　

張之豪指目前廠內的45隻狗狗，都已經絕育，也被妥善照顧，請大家幫忙為狗狗找尋適當的送養單位，讓狗狗有個真正溫暖的家。他與課長、愛媽協調，也與唐榮貴廠長了解狀況後，大家都同意接受，狗狗不能增加，但現有的狗狗的照顧，不曾也不會中斷。TNR是個人道的政策，但也需要社會大家的彼此體諒與包容，我們才能真正邁向一個更人道、更進步的國家。

議員張秉鈞、張之豪都前往廠區關心，發現是誤會一場，網路傳言穿鑿附會，台船已同意愛...
議員張秉鈞、張之豪都前往廠區關心，發現是誤會一場，網路傳言穿鑿附會，台船已同意愛媽繼續餵食流浪犬，並提供固定場域給浪浪活動。記者游明煌／翻攝
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議員張秉鈞、張之豪都前往廠區關心，發現是誤會一場，網路傳言穿鑿附會，台船已同意愛...
議員張秉鈞、張之豪都前往廠區關心，發現是誤會一場，網路傳言穿鑿附會，台船已同意愛媽繼續餵食流浪犬，並提供固定場域給浪浪活動。記者游明煌／翻攝
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議員張秉鈞、張之豪都前往廠區關心，發現是誤會一場，網路傳言穿鑿附會，台船已同意愛...
議員張秉鈞、張之豪都前往廠區關心，發現是誤會一場，網路傳言穿鑿附會，台船已同意愛媽繼續餵食流浪犬，並提供固定場域給浪浪活動。記者游明煌／翻攝
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