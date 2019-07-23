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遠雄海洋公園推夜探行程 體驗海洋生態

2019-07-23 19:14聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

遠雄悅來大飯店及遠雄海洋公園籌備近半年時間，今公布遠雄悅來8月獨家行程「夜探海洋」活動，凡預訂夏日海洋森巴專案，並於8月期間入住均可免費報名體驗，行程約1小時，包含由專業舞者的快閃演出、探索夜間神秘的大洋池與海底世界，同時也能近距離與海獅互動留影，認識海洋生態。

遠雄海洋公園表示，為帶動暑假高住房率，提供旅客更多元的夜間活動，克服交通與人力問題，首度推出晚間造訪海洋公園的「夜探海洋」獨家行程，從8月1日至8月24日，每天晚間7時30分出發，只要符合條件的住宿旅客，不僅可免費報名體驗一系列活動內容，還有機會與海獅近距離合影。

遠雄海洋公園指出，夜探海洋包含4大探索行程，「夏夜精靈迎賓」開幕即由園區專業舞者及吉祥物扮演夏夜精靈，帶來歡樂的快閃演出、「夜訪水族館」由專業解說人員帶領旅客走入探險島水族館，逐一認識海洋生物夜間特有生態，同時更可在大洋池前看著翩翩起舞的魟魚，感受神祕靜謐的療癒氛圍。

「與鱟的親密接觸」則可觸摸認識具有活化石別稱的鱟魚、「海獅逛大街」是行程的最後一站，旅客將悄悄探訪海獅休憩區域，瞭解相關生態與保育知識，並有機會獲得與海獅合照的機會。

遠雄海洋公園表示，凡透過官網及電話預訂遠雄悅來大飯店夏日海洋森巴住房專案，每房最低5800元起，均可獲得一本專屬的夏日海洋森巴護照，只要完成任務關卡集章遊戲，除將贈送限定小禮物，最高還可再抽價值6萬元的總統套房，提供暑假家庭出遊優惠。

遠雄悅來大飯店推出夏日海洋森巴住房專案，結合六大活動，打造親子暑假旅遊豐富活動。...
遠雄悅來大飯店推出夏日海洋森巴住房專案，結合六大活動，打造親子暑假旅遊豐富活動。圖／遠雄海洋公園提供
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遠雄悅來與遠雄海洋公園合作，推出8月限定的獨家行程「夜探海洋」活動。圖／遠雄海洋...
遠雄悅來與遠雄海洋公園合作，推出8月限定的獨家行程「夜探海洋」活動。圖／遠雄海洋公園提供
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