紅蔾醬油口感自然甜 農糧署為花東農產品加值

2019-07-23 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



根據農糧署東區分署統計，花蓮縣107年雜糧面積約2449公頃，發展出台灣藜、樹豆等原鄉特色雜糧。為推廣在地的國產雜糧加工品，花蓮縣農會今年與花蓮百年醬油老店合作，採用花蓮縣光復鄉的台灣藜（紅藜）製作色澤風味獨特的「紅藜醬油」。新味醬油第三代負責人許桓巽表示，紅蔾醬油聞起來有特殊甜味，色澤也是比較偏紅的琥珀色，不論是燉肉、炒菜都很健康美味，也為在地農產品加值。

農糧署東區分署署長陳昌岑表示，花東地區原住民族很多，而紅蔾是傳統原民主食，為推廣在地雜糧作物，因此利用加工產品行銷，在生產端提高產量，消費端獲得消費者支持。以花蓮來講，粗估統計紅蔾種植面積有60公頃，不過市場上紅蔾需求量少，主食類來講是搭配副食品，產量多一點的話就會影響價格，也會影響農民種植意願，希望透過加工處理方式，讓產量維持一定水準。

陳昌岑說，目前紅蔾還沒有辦法外銷，最近更名為台灣蔾就是要跟國外的藜麥做區隔，台灣蔾顆粒小，進口量多價格便宜，還在努力讓國人能接受國產紅蔾。

許桓巽指出，紅蔾醬油是用原來的醬油去發酵，主要原料是大豆跟小麥再加上紅蔾，特點是釀出來的醬油口味偏甜，醣類比黃豆多，在料理的時候糖可以少加，有自然的甜味，且用量比較少，在料理時用比平常一半醬油的量就有油亮的色澤。

許桓巽說，因為想要使用花蓮在地農產品，跟農會、農糧署有接洽計畫嘗試跟小農合作，做出有花蓮特色的紅蔾醬油，在台北旅展推廣時，接受度很高，因為有自然回甘的甜，口感很好。