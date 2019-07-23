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漁夫鍋選拔嚴選鍋物霸主 基隆號召料理好手來PK

2019-07-23 17:02聯合報 記者游明煌╱即時報導

2019基隆特色美食節漁夫鍋選拔開始了，今年規畫民眾參與，開放線上票選選出網路人氣獎，從中抽出漁夫鍋特派員擔任評審，嚴選最貼近民眾口味、最代表基隆的鍋物霸主，市長林右昌歡迎各路料理好手一同來PK。

市府產發處長林青海表示，今年把競賽場地從室內移至碧砂漁港舉辦，比賽從即日起開放報名至8月30日止，由專業評審團透過書面審查，篩選15組競賽隊伍入選決賽，9月10日於官網公布入選結果，9月28日舉辦決賽暨頒獎典禮，發掘基隆最對味、最獨特漁夫鍋。

競賽方式號召店家，以團隊非個人的方式進行報名，競賽中運用至少兩種以上基隆當地海產做搭配，結合著基隆獨特海產美食與創意，讓民眾看見漁夫鍋更多樣貌，也讓嚴選漁夫鍋好味道繼續於各個入選店家進行販售。

林右昌表示，漁夫鍋知名度打開，民眾詢問度越來越高。夏天來基隆玩水、吃美食玩一夏，冬天是基隆海鮮漁獲味鮮肥美的季節，就是吃漁夫鍋，絕對物超所值，對基隆海鮮料理更加難忘。今年活動不只在地業者參加，也歡迎外縣市餐廳業者參賽一起創作。

得獎除獲奬盃外，第一名至第三名依序可獲得1.2萬、1萬、8千元，6名佳作可獲獎金3千200元，此次更融入民眾參與，開放線上票選選出網路人氣獎1位，可獲得獎金2千元，更從中抽出漁夫鍋特派員，蒞臨現場擔任評審。

產發處表示，透過這項競賽，鼓勵餐廳及店家運用基隆特有漁產與創意，民眾體驗漁夫鍋多元風味與樣貌，達到產業更升級，不只好食，更看見基隆食力!更多活動內容，可上基隆特色美食節官網(http://www.klgoodfood.com.tw/ )及FB粉絲專頁「早安基隆」查詢。

2019基隆特色美食節漁夫鍋選拔開始了，市長林右昌歡迎各路料理好手一同來PK。記...
2019基隆特色美食節漁夫鍋選拔開始了，市長林右昌歡迎各路料理好手一同來PK。記者游明煌／翻攝
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2019基隆特色美食節漁夫鍋選拔開始了，市長林右昌歡迎各路料理好手一同來PK。記...
2019基隆特色美食節漁夫鍋選拔開始了，市長林右昌歡迎各路料理好手一同來PK。記者游明煌／翻攝
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