捍衛國格拒五星旗 蘭嶼椰油國小生波蘭參演持國旗進場

2019-07-23 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣蘭嶼椰油國小「小飛魚文化展演隊」21日赴波蘭新松奇市參加第27屆國際兒童藝術節，開幕典禮時，大會為所有參與國家隊伍準備國旗，但小飛魚隊竟收到大陸五星旗，還好小飛魚事前準備了國旗，且堅持國旗進場，師生心情格外激昂。

蘭嶼椰油國小在2006年起成立「小飛魚文化展演隊」，發展蘭嶼傳統歌舞，傳揚蘭嶼獨特文化、原始風情與孩童天真熱情，曾獲得國內外多次演出邀請，團隊今年2度受邀到波蘭參加當地時間7月21至28日舉辦的國際兒童民俗藝術節，表演蘭嶼傳統舞蹈，與其他國家進行文化交流。

「小飛魚文化展演隊」臉書專頁在台灣時間22日凌晨4時許貼文：「開幕典禮上，大會為所有參與活動的國家準備了國旗，收到國旗打開一看，居然是五星旗....還好我們自己有準備我們的國旗，不然可能要退席抗議了。」