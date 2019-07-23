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捍衛國格拒五星旗 蘭嶼椰油國小生波蘭參演持國旗進場

2019-07-23 15:40聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣蘭嶼椰油國小「小飛魚文化展演隊」21日赴波蘭新松奇市參加第27屆國際兒童藝術節，開幕典禮時，大會為所有參與國家隊伍準備國旗，但小飛魚隊竟收到大陸五星旗，還好小飛魚事前準備了國旗，且堅持國旗進場，師生心情格外激昂。

蘭嶼椰油國小在2006年起成立「小飛魚文化展演隊」，發展蘭嶼傳統歌舞，傳揚蘭嶼獨特文化、原始風情與孩童天真熱情，曾獲得國內外多次演出邀請，團隊今年2度受邀到波蘭參加當地時間7月21至28日舉辦的國際兒童民俗藝術節，表演蘭嶼傳統舞蹈，與其他國家進行文化交流。

「小飛魚文化展演隊」臉書專頁在台灣時間22日凌晨4時許貼文：「開幕典禮上，大會為所有參與活動的國家準備了國旗，收到國旗打開一看，居然是五星旗....還好我們自己有準備我們的國旗，不然可能要退席抗議了。」

蘭嶼椰油國小「小飛魚文化展演隊」師生在歐洲捍衛國家尊嚴，網友紛紛留言按讚及表達感動說：「你們好棒」、「當然要我們的國旗啊！小飛魚們加油」、「在國外看到我們的國旗最讓人興奮！一場成功的國民外交就此開始」、「很感動，小朋友為國爭光，老師也設想周到」，也有網友說「小孩一出場，看到中華民國的國旗，真的太感動了，很棒的國民外交，也讓全世界看到蘭嶼，小飛魚團隊加油。」

椰油國小學生受邀到波蘭參加國際兒童藝術節。圖／翻攝自小飛魚文化展演隊臉書
椰油國小學生受邀到波蘭參加國際兒童藝術節。圖／翻攝自小飛魚文化展演隊臉書
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椰油國小學生受邀到波蘭參加國際兒童藝術節。圖／翻攝自小飛魚文化展演隊臉書
椰油國小學生受邀到波蘭參加國際兒童藝術節。圖／翻攝自小飛魚文化展演隊臉書
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椰油國小學生受邀到波蘭參加國際兒童藝術節，開幕典禮上堅持中華民國國旗入場，讓國旗...
椰油國小學生受邀到波蘭參加國際兒童藝術節，開幕典禮上堅持中華民國國旗入場，讓國旗飄揚在國際舞台上。圖／翻攝自小飛魚文化展演隊臉書
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椰油國小學生受邀到波蘭參加國際兒童藝術節。圖／翻攝自小飛魚文化展演隊臉書
椰油國小學生受邀到波蘭參加國際兒童藝術節。圖／翻攝自小飛魚文化展演隊臉書
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國旗蘭嶼
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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