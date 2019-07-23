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愛心媽媽控要餓死60多隻流浪狗？台船基隆廠：非事實

2019-07-23 14:56聯合報 記者游明煌╱即時報導

一名流浪動物愛心媽媽在臉書上指控，台船基隆廠區6、70隻流浪狗恐餓死，台船澄清非...
一名流浪動物愛心媽媽在臉書上指控，台船基隆廠區6、70隻流浪狗恐餓死，台船澄清非事實。記者游明煌／翻攝
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一名流浪動物愛心媽媽在臉書上指控，台船基隆廠區有6、70隻流浪狗，她們會定期進入廠區餵食，但最近換了一名新課長，下令禁止愛心媽媽進去餵食，也禁止任何員工餵狗，擺明就是要餓死狗。台船今天澄清，流浪狗不受控制，會到廠房、作業區亂竄影響作業，最近已3次咬傷員工，希望愛心媽媽先暫停2周不要來，員工也會餵食，並沒有要餓死犬隻。

議員張秉鈞今天到廠區與廠長討論，台船同意愛心媽媽媽繼續餵食流浪犬，並提供固定場域給浪浪活動，避免再次發生咬傷員工事件。張秉鈞將協助台船內浪浪尋找合適的收容單位， 讓浪浪有更好的生活環境。

這名愛心媽媽貼文指出，原本台船基隆廠區內有100多隻狗，她們與動保所合作，花了1年多把狗都結紮了，現在只剩6、70隻。過去幾年台船都允許愛心媽媽進廠餵食，最近換了一名科長，下令禁止愛心媽媽進去餵食，也禁止任何員工餵狗，更嗆聲連水都不給喝，擺明就是要餓死狗。

對於她的指控，基隆市動保所長陳瑞濱表示，因為流浪狗都在廠區內，廠區就有照顧及管理責任，不能有故意餓死犬隻行為，否則可依違反動保法處理。

台船朱姓課長指出，這幾年廠區的犬隻已經全部結紮，數量未再增加，部分員工也很有愛心會去餵食，近來已發生多起員工被追車、咬傷的意外，員工反彈很大，狗狗也在作業區亂竄影響作業，只是希望愛心媽媽先暫停2周不要來餵，員工會餵，並沒有要餓死犬隻，指控並非事實。

張秉鈞表示，昨晚接獲網友通報，疑似台船基隆廠發生虐狗事件，今天上午他前往現場了解實際狀況。

台船廠長表示，目前台船收容的流浪犬約40到50隻，除了讓動保愛心媽媽人士每周前往餵食外，平時員工也會提供飼料給流浪犬，同時與動保所合作進行流浪犬結紮。但近期發生流浪犬咬傷員工事件，才會先禁止愛媽進去餵食。

張秉鈞與廠長討論，台船同意愛媽繼續餵食流浪犬，並提供固定場域給浪浪活動，避免再次發生咬傷員工事件。同時秉鈞也會協助台船裡的浪浪尋找合適的收容單位， 讓浪浪有更好的環境。更歡迎願意跟秉鈞一起關心動保的熱心人士，提供收容單位或協助安置。

台船基隆廠區人員出示員工被流浪狗咬傷照片。記者游明煌／翻攝
台船基隆廠區人員出示員工被流浪狗咬傷照片。記者游明煌／翻攝
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