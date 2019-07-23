基隆文化中演藝廳將整修 變臉、特技藝術展演前進社區

2019-07-23 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市文化中心演藝廳已經多年未曾整修，市府爭取到文化部的經費支持，自明年開始進行演藝廳全面整修，包括舞台及音響設施設備等都會進行改善，至於在整修期間，文化局將規畫一系列的藝術走入社區活動。表演團體包括台灣特技團、FOCA福爾摩沙馬戲團、豆子劇團、蘋果劇團等。

今天記者會有變臉、特技等表演，演出十分精采，獲得不少掌聲。市長林右昌說，市府考量到有些家長或是阿公阿嬤不一定有空帶小朋友到文化中心欣賞表演，因此自2016年起就規畫「藝術進區」展演活動，今年26日起在各區登場，表演團體包括台灣特技團、FOCA福爾摩沙馬戲團、豆子劇團、蘋果劇團等，邀請民眾一起來追逐藝術卡車。

林右昌並說，由於文化中心演藝廳已經多年未曾整修，市府好不容易爭取到文化部的經費支持，自明年開始進行演藝廳全面整修，包括舞台及音響設施設備等都會進行改善，至於在整修期間，文化局將規畫一系列的藝術走入社區活動。

為了解「民眾想要看什麼」，文化局與各區公所合作，調查適合的演出地點與演出形態，此次特別推出馬戲團特技展演：台灣特技團《百戲大觀》、FOCA福爾摩沙馬戲團《潘朵拉的盒子》，更有親子兒童劇的演出：豆子劇團《賣香屁》、蘋果劇團《勇闖黑森林》。