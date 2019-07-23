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普悠瑪翻車意外重傷謝小弟 歡度7歲生日盼趕快好起來

2019-07-23 14:12聯合報 記者戴永華╱即時報導

去年普悠瑪翻覆死傷意外中，年紀最小的重傷患者謝沛帛，歷經昏迷搶救與一連串艱辛的治療之路，病情逐漸好轉。他今天在醫院歡度7歲生日，台鐵局長張政源特別趕來關懷與慶生，承諾會繼續提供協助，小沛帛許下的生日願望是希望自己「趕快好起來」。

去年10月21日台鐵普悠瑪列車在宜蘭新馬車站出軌翻覆，造成18死、200多人輕重傷，當時謝小弟與家人北上參加親友喜宴，回程卻遭遇重大車禍，送醫時面目全非，因腦部重創陷入昏迷4個月，所幸醫療人員與家人的陪伴照顧下，情況逐漸好轉，今年6月謝小弟終於可以擺脫輪椅，學著自己走路。

今天是謝沛帛的7歲生日，羅東博愛醫院準備為他慶生，台鐵路局長張政源上午也到病房探視，與謝小弟共同切生日蛋糕，歡慶重生，張政源說，事發後他們就持續連絡家屬提供協助，很高興看到「小勇士」謝小弟恢復很快，針對往後的醫療與復健之路，台鐵會以個案處理，繼續幫忙協助家屬。

謝家人表示，沛帛很正向樂觀，儘管治療過程辛苦，仍會與醫護人員開玩笑，雖然他目前雖無法走得快速與筆直，但基本洗臉、刷牙已經可以自己來。主治醫師謝有丁說，沛帛有認知及平衡障礙，尚需旁人照顧，何時能重返校園？還必須評估。

去年普悠瑪翻覆意外中，年紀最小的重傷患者謝沛帛今天在醫院歡度7歲生日，台鐵局長張...
去年普悠瑪翻覆意外中，年紀最小的重傷患者謝沛帛今天在醫院歡度7歲生日，台鐵局長張政源（右二）與主治醫師謝有丁也開心謝小弟的病情好轉。圖／讀者提供
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去年普悠瑪翻覆意外中，年紀最小的重傷患者謝沛帛終於可以擺脫輪椅，學著自己走路，他...
去年普悠瑪翻覆意外中，年紀最小的重傷患者謝沛帛終於可以擺脫輪椅，學著自己走路，他希望趕快好起來，能夠去上學。圖／讀者提供
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台鐵張政源普悠瑪
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