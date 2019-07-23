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火車煞車尖銳聲百餘住戶快抓狂 台鐵允改善

2019-07-23 13:34聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市仁愛區成功一路旁鐵路平交道，是台鐵列車進入基隆車站前，減速或換軌的交通要點，近來有市民向光華里長陳世豐里長反映，列車煞車的尖銳聲音及軌道間隙造成的碰撞聲，讓兩旁住戶受不了快抓狂。立委蔡適應今天邀台鐵會勘，台鐵允諾改善。

蔡適應今天上午會同台灣鐵路管理局臺北工務段、議員童子瑋、鄭文婷服務處、仁愛區公所、光華里長陳世豐等到場，協調噪音改善事項。

現場居民說，列車只要一經過就發出尖銳的噪音，耳朵很難受。陳世豐說，包含列車煞車進站的尖銳聲音，及鐵軌的間隙、軌道變動換軌產生的碰撞聲響，都非常的吵，里民難耐，已嚴重影響軌道兩側約100多戶的生活起居。

童子瑋表示，軌道間的縫隙希望台鐵可以在技術面，減少間距碰撞聲，並請台鐵來評估拉長兩側的隔音牆，減少對居民的影響。

台鐵工務段工程人員，地方的意見都會納入改善設計規畫辦理，今天下午就會進行「108-109年度全線噪音改善計畫開口合約」公開招標，預算約700百萬元。

蔡適應指出，由於這個路段軌道和民宅十分接近，為有效改善鐵路噪音，要求在噪音改善工程發包後，8月舉辦規畫設計的說明會，對軌道鋼軌的縫隙改善也納入，也就是說，把隔音牆延伸、換軌及煞車噪音減少都可一併來解決，還給居民ㄧ個安寧的生活環境。

基隆市仁愛區成功一路旁鐵路平交道，是台鐵列車進入基隆車站前，減速或換軌的交通要點...
基隆市仁愛區成功一路旁鐵路平交道，是台鐵列車進入基隆車站前，減速或換軌的交通要點，但列車煞車的尖銳聲音及軌道間隙造成的碰撞聲，讓兩旁住戶受不了。記者游明煌／翻攝
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基隆市仁愛區成功一路旁鐵路平交道，是台鐵列車進入基隆車站前，減速或換軌的交通要點...
基隆市仁愛區成功一路旁鐵路平交道，是台鐵列車進入基隆車站前，減速或換軌的交通要點，但列車煞車的尖銳聲音及軌道間隙造成的碰撞聲，讓兩旁住戶受不了。記者游明煌／翻攝
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基隆市仁愛區成功一路旁鐵路平交道，是台鐵列車進入基隆車站前，減速或換軌的交通要點，但列車煞車的尖銳聲音及軌道間隙造成的碰撞聲，讓兩旁住戶受不了。記者游明煌／翻攝
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基隆市仁愛區成功一路旁鐵路平交道，是台鐵列車進入基隆車站前，減速或換軌的交通要點，但列車煞車的尖銳聲音及軌道間隙造成的碰撞聲，讓兩旁住戶受不了。記者游明煌／翻攝
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基隆市仁愛區成功一路旁鐵路平交道，是台鐵列車進入基隆車站前，減速或換軌的交通要點，但列車煞車的尖銳聲音及軌道間隙造成的碰撞聲，讓兩旁住戶受不了。記者游明煌／翻攝
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噪音台鐵列車
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