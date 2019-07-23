宜蘭離奇天坑塌陷受損不只道路 災情還擴及汙水管

2019-07-23 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭大晴天，省道旁的農路竟塌陷出現將近4公尺、深1.5公尺大坑洞，市公所昨天緊急封路罐漿止塌，今天與縣府會勘後，研判是路旁的灌溉溝渠有裂縫，長期滲漏掏空路基，天坑甚至更造成汙水下水道沉陷、龜裂，縣府決定接手搶修該路段，換掉11米長的汙水管。

位於宜蘭市中山路5段287巷的道路路面昨天突然塌陷，出現近4公尺、寬2公尺，深度達1.5公尺的天坑，由於連日來都是晴天，現場也無路基被淘空的砂石，一時間不清楚這「離奇的天坑」是如何出現？市公所第一時間通報縣府，同時也緊急灌漿，避免塌陷災情擴大。

今天上午，宜蘭市長江聰淵與縣政府水利資源處長李岳儒等人前往會勘，江聰淵表示，塌陷位置屬於農路系統，有管線埋在路基裡面，地基下陷情形蠻嚴重的，市公所第一時間已經止住災情，後續涉及管線必須重新定位，感謝由縣府接手搶修。

李岳儒說，查出確是灌溉溝的側溝壁有龜裂，水滲流到地面底下，把路基逐漸掏空，加上車輛經過的壓力所導致。