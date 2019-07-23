全國首創郵輪觀光專車明迎客 1日玩遍基隆人氣景點

2019-07-23 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府推出全國首創郵輪觀光專車，將在明天鑽石公主號進港時正式載客。記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆市政府推出全國首創郵輪觀光專車，將在明天鑽石公主號進港時正式載客，搭乘郵輪來基隆遊玩的外國旅客，都可以利用郵輪觀光專車暢遊基隆。專車路線巡迴旅遊服務中心、基港大樓、正濱漁港、和平島公園及海科館，1日玩遍基隆人氣景點。

基隆港現為亞洲第三大郵輪港，近年旅客人次不斷創新高，自由行比率也逐步增加。為提升自由行遊客旅行基隆之便利性，基隆市政府攜手基隆港務分公司試行推出郵輪觀光專車，於郵輪掛靠基隆港時發車，每40分鐘一班，無縫接駁郵輪遊客暢遊基隆。

基隆市長林右昌表示，專車路線巡迴旅遊服務中心、基港大樓、正濱漁港、和平島公園及海科館，無論郵輪停靠東、西岸碼頭，遊客一出海關即可購票搭乘觀光專車玩遊基隆知名景點。除了1日乘車券外，還有整合景點門票及周邊美食店家的3款套票，並且派駐外語導覽人員隨車解說，提供最貼心的旅遊服務。

郵輪觀光專車從旅遊服務中心發車，行經基港大樓，首站停靠正濱漁港，一旁色彩繽紛的正繽彩色屋及阿根納造船廠，是遊客來到基隆絕不能錯過的打卡熱點，下一站到和平島公園喝杯咖啡遠眺基隆嶼美景，最後到海科館參觀各式展覽，周邊的潮境公園設有許多大型裝置藝術品，搭配海天一色的美景及雞籠山與九份，形成一座大型的戶外美術館。

基隆市政府推出的1日乘車券，內容包含隨車外語導覽解說並可憑卷免費兌換遠東泡泡冰冰品1份；另外結合和平島公園及海科館，整合乘車卷、門票、語音導覽APP、餐飲與下午茶等推出「和平島下午茶1日券」、「和平島美食一日券」及「海科館潮境1日券」3組套票，提供遊客自由搭配選購。

此外，還貼心印製客製化觀光專車摺頁，推薦「文化X美食-城市漫遊」、「復古漁港X百年遺蹟-懷舊之旅」、「海岸景觀X奇岩怪石-秘境之旅」、「絕美海景X藝術裝置-療癒之旅」等遊程，遊客可以按圖索驥，將景點周邊的美食美景一網打盡。