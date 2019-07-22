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影╱大晴天的宜蘭路面現天坑 原因竟是溝渠滲漏淘空路基

2019-07-22 21:44聯合報 記者戴永華╱即時報導

今天宜蘭大晴天也沒下雨，位於中山路5段287巷道的路面卻塌陷，出現近4公尺、深1.5公尺大坑洞，市公所緊急封閉道路，當地居民一度懷疑挖埋汙水下水道後，道路回填不實所致，後來縣府秘書長林茂盛趕往了解，當場看到路旁灌溉溝渠有裂縫，長期滲漏導致路基土壤被淘空。

今天中午12點多，宜蘭市茭白里里長游舜超經過該路段時，感覺路基怪怪的「似乎有點往下陷」；過幾分鐘，有人開車要經過這路段，見前方塌陷一個坑洞，不敢開往前開，隨即通報市公所前往會勘。

宜蘭市公所工務課人員到場後封路，丈量坑洞長度將近4公尺、寬2公尺，深度達1.5公尺，道路兩旁一邊是汙水下水道的汙水管道，另一邊是自來水管線，都沒有漏水現象，即便路基被淘空，也應該要有被淘空的泥沙才對。

當地居民表示，5年多前縣府發包在此挖埋汙水下水道管線時，同一地點也曾出現類似情形，當時就連路旁的灌溉溝砌石都崩壞，後來才改成混凝土溝。

縣府秘書長林茂盛下午開完會後，趕往現場與搶災廠商討論，查覺灌溉溝渠有裂縫，造成溝渠下面的土方被掏空，現場也看到溝渠下方仍繼續滲漏，確認致災原因應在於灌溉溝渠裂縫滲漏，導致長期路基土壤流失，最終引起道路塌陷。

目前先以混凝土灌漿填充，避免土壤繼續流失，並依掏空體積估算約需灌入24立方公尺混凝土，明天一早視現況決定是否再澆灌混凝土，預計26日道路鋪填完成，開放通行。

今天宜蘭大晴天也沒下雨，位於中山路5段287巷道的路面卻塌陷，出現近4公尺、深1...
今天宜蘭大晴天也沒下雨，位於中山路5段287巷道的路面卻塌陷，出現近4公尺、深1.5公尺大坑洞。 記者戴永華/攝影
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宜蘭縣政府秘書長林茂盛(左)跟道路搶修廠商討論塌陷原因，發現原來是路旁的灌溉溝有...
宜蘭縣政府秘書長林茂盛(左)跟道路搶修廠商討論塌陷原因，發現原來是路旁的灌溉溝有裂縫，長期滲漏オ導致路基被掏空。圖/縣府提供
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今天宜蘭大晴天也沒下雨，位於中山路5段287巷道的路面卻塌陷，出現近4公尺、深1...
今天宜蘭大晴天也沒下雨，位於中山路5段287巷道的路面卻塌陷，出現近4公尺、深1.5公尺大坑洞。 記者戴永華/攝影
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今天宜蘭大晴天也沒下雨，位於中山路5段287巷道的路面卻塌陷，出現近4公尺、深1...
今天宜蘭大晴天也沒下雨，位於中山路5段287巷道的路面卻塌陷，出現近4公尺、深1.5公尺大坑洞。 記者戴永華/攝影
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