邀毛利族人參加原民活動 花蓮市長：促進交流

2019-07-22 17:08 中央社 花蓮縣22日電



花蓮縣政府邀請紐西蘭毛利族代表團來花蓮參加原住民豐年節，花蓮市長魏嘉賢今天邀請他們參與原住民族日活動，透過跨國界的文化交流，拓展國際視野並促進雙方互動。

慶祝原住民族日，花蓮市公所將於26、27日舉辦「Riyar洄瀾海」活動，邀請13部落歌舞展演、紐西蘭毛利人舞蹈表演、原住民歌手表演、原創市集、淨灘等活動。

魏嘉賢說，多年前曾經去過紐西蘭毛利自治區等地，留下深刻印象，也發現毛利族的文化和台灣原住民阿美族非常相似。此次擴大舉辦原住民族日活動，26日安排獨木舟啟用典禮，當天下午在北濱太平洋公園有盛大的Mapolong Kita部落一起、與海共舞活動，希望能促進國際民間的交流互動，也展現族群多元文化的豐富美好。

魏嘉賢上午到毛利族代表團下榻的飯店，團長克萊格（Craig）以紐西蘭傳統「碰鼻禮」表示歡迎，團員們引吭高歌表達喜悅之情，之後雙方互贈禮物留念。

團員海拉（Hira）將一副象徵土地的畫送給魏嘉賢，海拉表示，這次來台灣帶了9幅畫作，其中一幅象徵太陽的送給花蓮縣長徐榛蔚，其他畫作將送給參訪的各部落。雖然分屬不同國家、土地，但彼此緊密連結，這和他們在這次豐年節裡演出「土地」曲目的精神是一樣的。