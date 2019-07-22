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港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

糖朝今起在花蓮新天堂樂園試營運 銅板價嘗鮮

2019-07-22 16:33聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

知名港式餐點糖朝集團「糖朝甜品工坊」，今天起在花蓮新天堂樂園試營運，結合正宗的港式地道甜品與台灣手搖飲，打造港式茶飲手搖杯帶著走，7月26日正式開幕。4天試營運期間，10種手搖杯系列飲料，包括鮮果汁珍珠奶茶、港式凍檸茶等，只要銅板價49元限量特賣。

台開集團表示，試營運49元銅板價系列飲品，有鮮纖果汁系列火鳳凰之吻、綠巨人浩克的奇異果汁 、愛上黃蜂女的芒果等3種現打果汁，其中火鳳凰之吻是火龍果、鳳梨及奇異果等7種不同水果一起打成綜合果汁，同時還加入大量的奇亞子，增加膳食纖維，是甜品工坊首推暢銷飲品。

港式甜品結合台灣手搖飲料，變成黑磚柴燒珍奶，每天現煮的珍珠粉圓，再加入手工製作的柴燒黑糖，還加了芝麻粉、花生粉等，滿滿的新鮮堅果香味撲鼻而來，富有口感層次。另五種有港式潮奶茶、蜂狂凍檸茶、鴛鴦潮奶茶，加上港式道地甜品的鮮椰汁西米撈、鮮芒果西米撈等。

未來糖朝在新天堂樂園1、2、3樓都營運，包括一樓的「甜品工坊」，二樓的「新天堂茶餐廳」，以及三樓的洄瀾灣「糖朝」。

台開集團表示，7月26日開幕後，開幕前三天26日至28日，民眾只要加入新天堂樂園並下載新天堂樂園APP，所有飲料買一送一，可在APP中以電子票券到現場購買兌換。

糖朝主打火龍果、鳳梨及奇異果等7種不同水果一起打成綜合果汁。圖／台開集團提供
糖朝主打火龍果、鳳梨及奇異果等7種不同水果一起打成綜合果汁。圖／台開集團提供
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糖朝甜品工坊今起在花蓮新天堂樂園試營運。圖／台開集團提供
糖朝甜品工坊今起在花蓮新天堂樂園試營運。圖／台開集團提供
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珍珠奶茶加上芝麻粉及花生粉，口感濃郁。圖／台開集團提供
珍珠奶茶加上芝麻粉及花生粉，口感濃郁。圖／台開集團提供
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果汁手搖飲料珍珠奶茶
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