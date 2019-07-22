車禍太多 基隆八堵車站前將禁止車輛迴轉

2019-07-22 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市八堵火車站前車禍頻傳，去年交通事故有43件， 今年到 6月6日交通事故已有20件，為降低該路口交通事故發生，基隆市政府交通旅遊處邀集相關單位會勘研擬改善方案，並經本市道安會報討論決議，將縮小路口，限制車輛穿越及迴轉，預定8月中旬完成標誌標線施作。

市府交旅處指出，八堵車站前，常有車輛迴轉或駕駛不當造成同向，逆向車禍頻傳，成為易肇事路口。

交通旅遊處於108年6月13日邀集本市警察局、暖暖區公所等相關單位現勘，擬以縮小路口範圍限制車輛穿越及迴轉，並設置路段中斑馬紋行人穿越道線，以避免行車事故發生。

市警察局提供之該路口交通事故資料顯示，該路口107年交通事故共計43件， 108年至 6月6日交通事故已計有20件，為降低該路口交通事故發生，市府交通旅遊處邀集相關單位會勘研擬改善方案，並提送本市道安會報討論。

決議縮小該路口限制車輛穿越及迴轉，並設置路段中斑馬紋行人穿越道線，及增設該路段往基隆方向計程車招呼站等相關配套措施，預定8月中旬完成標誌標線相關工程施作。