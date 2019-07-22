花蓮縣消防局助弱勢族群 免費到府安裝住警器
花蓮縣消防局近年推動「居家安裝住宅用火災警報器」政策，要求5樓以下新住宅與農舍須安裝住警器，在火災發生初期發出警報示警。為提升弱勢族群居家消防安全，消防局除每年編列預算採購外，也向社會各界善心人士及企業募集9成住警器，主動挨家挨戶派員到府協助免費安裝。
花蓮縣消防局分析統計數據，住宅火災案例中有64％為獨立式住宅、5％為集合住宅，以一般居家場所為主，尤其民眾在家中睡眠時間占最長，火災發生時警覺性跟反應力較低，往往來不及應變、避難逃生而命喪火窟。其中弱勢族群常因經濟不夠充裕捨棄安裝住宅用火災警報器，犧牲消防安全。
消防局舉例，日前火災發生於花蓮縣萬榮鄉明利村偏鄉部落，患有身心障礙屋主離家時忘記關閉使用中的瓦斯，導致老舊木造平房發生火警，所幸屋內有裝設住警器，鄰居在聽到聲響後即時報案。消防人員獲報後抵達現場，仍可聽聞住警器持續發出聲響，立即關閉瓦斯阻止火勢延燒。此案例的住警器為106年天成集團捐贈，當時捐了2500顆住宅用火災警報器供獨居、低收及身障殘疾等弱勢族群提升居家防火安全。
消防署統計去年花蓮縣約有8萬2000戶需安裝住警器，僅1萬6000餘戶安裝，設置率只有19％。花蓮縣消防局局長林文瑞呼籲，民眾應主動裝設住宅用火災警報器，協助住家自身即早發現火災，以爭取初期滅火與逃命的時間，進而減少生命及財產損失。另外，住警器安裝相當便利，內部電池能維持長達10年，只要偵測到濃煙或高溫，就會立即發出尖銳的警報聲，住家每戶若可自行安裝，就能防患於未然。
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