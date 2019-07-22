劉炯錫反對台東焚化爐啟用 台東縣環保局：垃圾放哪？

2019-07-22 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣政府今天下午2點半起至29 日止，將分區舉辦5場啟用焚化爐公聽會（台東垃圾自主說明會），但會前台東大學教授、台灣環境保護聯盟執行委員劉烱錫就透過社群、投書媒體主張反對啟爐；台東縣環保局則是請縣民想想垃圾要放哪裡？

台東縣環保局長謝清泉表示，台東過去仰賴高雄市代燒每日140公噸，但近5年來，高雄市逐年縮減代台東的垃圾量，如此1周只幫台東燒140公噸，以致包括台東市在內的16鄉鎮市，都因掩埋場飽和近幾年都有垃圾危機，其中蘭嶼及綠島堆置的垃圾已逾700公噸，形同一座小山丘待清運到高雄市處理，他說，啟用焚化爐，台東垃圾自主處理，才是解決問題的根本之道 。

為了台東焚化爐要不要啟用？台東縣政府將舉辦5場公聽會，今天下午2點半至4點半在台東市公所、25日關山鎮公所、26日成功鎮公所、27日大豐地區（豐榮國小）、29日太麻里鄉公所（以上時間都是當天下午2點半至4點半）。

劉炯錫說，縣府已賠廠商19.6億，為啟爐還要花4.7億元維修，且不能根絕垃圾，還製造汙染，用4.7億元修繕費，重啟已停用15年的焚化爐，會製造空氣汙染與溫室氣體外，也破壞台東好山好水形象，更不經濟。

他說，在2000年擔任台東縣環評委員期間，原對焚化爐很心動，後來細讀文獻、資料，認為源頭減量、垃圾分類、回收再利用才是正途，但當時未能改變縣府立場，幸好有地方各界反對，才讓建好的焚化爐沒能營運。