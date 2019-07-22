誰是下一個董事長樂團？ 白董26日回基隆當音樂導師

2019-07-22 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市政府所委託營運的青年平台86設計公寓，7月26日要舉辦音樂工作日，邀請董事長樂團吉他手白董杜文祥回基隆當導師，分享他闖蕩樂壇實戰力，及如何將音樂熱情與工作結合，對投身娛樂產業有興趣的人，快去報名。

市議員張之豪也在臉書po文說，基隆是個神奇的城市，雖然小，卻集結了許多頂尖的人才。獲得多座金曲獎的「董事長樂團」，就是個基隆人所組成的偉大樂團。

他們在二信循環站對面的吉祥大樓樓上的樂器行音樂教室結識、學琴、創作、玩音樂。當時，誰也沒想到，這幾個來自基隆、瑞芳的年輕人，有一天以最在地的台灣文化與音樂，揚名國際樂壇。

現在，基隆的年輕人終於有這個機會，與董事長樂團的吉他手，白董，面對面，交流學習，音樂影視的實務know how。

86設計公寓表示，音樂工作日的導師白董，一個角色是幕後運籌帷幄的電視導播；一個角色是在舞台上發光發熱的樂團吉他手。曾經也在工作與樂團間漂泊的白董，總是自稱比別人幸運，得以工作、興趣兼顧，獲得兩邊的支持。但誰都看得出來，他過著一個拼命三郎的人生。

身為基隆人的他，對於音樂的熱情與傳承有一股使命，二話不說地一口答應，要來和86設計公寓的工作者們做一場最深度的交流。

7/26（五）音樂工作日

導師│杜文祥（董事長樂團吉他手－白董）

內容│闖蕩樂壇實戰力！

以親身經驗和工作者分享如何將音樂熱情與工作結合。

報名│ https://reurl.cc/QM2mo