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英國打18洞只要200元 學者籲政府打造平價遊艇泊地

2019-07-22 09:36聯合報 記者邱瑞杰吳淑君╱即時報導

國內帆船、遊艇活動發展受限，停泊收費比國外貴被指是主要原因。學者以英國公有高爾夫球場打18洞，只要台幣約兩百元為例，建議政府重新訂定收費區間；基隆市帆船委員會主委鍾明華也說，透過政策引導，帆船、遊艇等海上活動就不會是專屬有錢人的休閒。

國立台北大學休閒運動管理學系教授蔡瓊姿表示，推動運動產業要成功，降低「門檻」很重要。英國高爾夫球場能以平價收費，除透過政府編列預算支應，運動彩券收益也是重要財源。國內若想發展遊艇活動，政府可透過調降委外營運權利金等方式，引導泊費調降，減少玩家經濟負擔，但前提是有完善的財務支撐。

鍾明華指出，基隆市帆船協會曾開辦多次課程，鼓勵國人接觸遊艇，走向海上世界。許多人對玩遊艇有憧憬，學會駕船後買了遊艇，結果因國內遊艇港泊地收費昂貴而卻步。

他舉例，1名台北捷運女司機員到日本沖繩，花約百萬元買30呎中古遊艇，停泊當地宜野灣每月約台幣8000元；興沖沖開回碧砂臨停岸壁，每月竟索價2萬多，趕忙移船到宜蘭烏石港岸壁，也要1萬出頭。

基隆市1名漁業老闆退休後，買了1艘42呎遊艇圓夢，原本也想就近停泊碧砂遊艇港，但苦等不到每月1萬8000元的長期泊位，臨時泊靠要3萬多元，最後改停泊台南安平港，每月1萬5000元。

鍾明華自己也常開船去宮古島、石垣島，船泊岸邊碼頭1天才200日圓，貴一點400日圓。他之前有艘船停碧砂，1個月要13萬元，開到沖繩去停，只要3萬多，他後來把船開去沖繩停，剩下的10萬元搭飛機來回還很夠。

碧砂遊艇港泊位收費比日本、菲律賓遊艇港高。圖／聯合報系
碧砂遊艇港泊位收費比日本、菲律賓遊艇港高。圖／聯合報系
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