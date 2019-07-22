設備殘缺收費艦級 碧砂遊艇旗艦港被譏是笑話

國外流行的帆船、遊艇等海上活動，近年也吹向國內，漁業署四年前花費4億多萬元，聲稱要把基隆碧砂漁港打造成遊艇旗艦港，結果泊船碼頭營運不久就因風災受損至今，業界指「旗艦港一點也不旗艦，只有泊費是旗艦」，簡直就是笑話。

台灣四面環海，但受限法令，以往帆船、遊艇等海上活動並不興盛。2012年遊艇法上路，從事相關海上活動的好愛者愈來愈多，國內遊艇泊位一席難求。漁業署相中碧砂漁港擁有絕佳海上活動條件，斥資4億多元興建浮動碼頭，設置遊艇停泊船席，宣稱要打造台灣遊艇旗艦港。

漁業署2015年1月與昇鴻公司簽訂3年OT（營運、移轉）契約，未料因颱風襲台，浮動碼頭受損嚴重，雙方產生履約爭議。漁業署以昇鴻未能達成契約要求，主張解約。昇鴻則指問題出現設備，錯不在己。雙方協調破裂，提付中華民國仲裁協會仲裁。

仲裁協會2016年裁判雙方不須解約，且契約期間應展延兩年。漁業署不服提告，台灣高等法院今年3月認定仲裁合法。雙方合約延至明年1月18日到期。昇鴻另提仲裁案求償，仲裁協會認定漁業署應賠昇鴻1000多萬元損失。

昇鴻董事長鄧湘齡表示，為了經營遊艇港除花億元買3艘遊艇，還再投入約1億元改造環境，沒想到硬體出狀況，營運期間頗多委屈，仲裁結果僅還部分公道。

漁業署企畫組長王清要則說，與昇鴻的契約爭執會走司法途徑論定是非，碧砂遊艇港明年初合約到期後，將改採ROT（重建、營運、移轉）或BOT（興建、營運、移轉）方案，也不排除與基市府合作，重新推動碧砂遊艇港發展。

碧砂遊艇港委外營運，因浮動碼頭不堪風浪拍擊毀損，加上泊費漲價，許多船出走，發展受限。目前港內74個船席名義上停滿，但多安排停在偏遠堤岸，加上浮動碼頭精華水域設備殘破，船隻稀疏。

據了解，漁業署與業者合約至明年1月18日到期；碧砂遊艇旗艦港未來面臨關鍵時刻，漁業署不排除與基隆市府合作，市府也顯示接手的高度興趣。市長林右昌上月特地到日本沖繩參觀遊艇事業。

「遊艇是移動的小豪宅，500條船就有五百家庭住在那裡，消費力很強」，台灣遊艇碼頭管理協會理事長鍾明華這麼形容遊艇觀光產業的潛力。他代管的82呎船，年維護1年500萬元，若有10艘就有5000萬，吃的喝的再加上去產值驚人。

鍾明華建議基隆市府，收回經營權第一個要做的就是泊費降價，「才能吸引船進來，管家，水手，維修等工作機會就會長出來，遊艇港要賺的是周邊產業」。他認為，「碧砂遊艇港被高昂的泊費綁架了」，政府必須把泊費拉回合理價，旗艦港才有重生的機會。