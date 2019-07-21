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影／什麼是「嘟好燒」？咬一口才知香Q軟的百年美食

2019-07-21 21:30聯合報 記者戴永華╱即時報導

夏天旅遊旺季，很多人到宜蘭都會品嘗地方小吃，位在東門夜市有攤名叫「嘟好燒」，攤車前經常大排長龍，外地人搞不清楚啥是嘟好燒，嘗了才知道是一種外皮炸得酥脆、內餡Q軟的黃金小物，越吃越涮嘴，相傳百年宜蘭獨有的銅板美食。

談起「嘟好燒」的歷史悠久，以前業者騎著三輪車沿街叫賣，播放自行研創的唸歌，有人聽到歌謠就跑出來買，現在則在宜蘭市東門夜市定點販售，每天晚上都吸引不少客人。

「有點燒燙，又不會太燙，咬一口嘟嘟好的熱度」，這是嘟好燒名稱由來，業者相傳三代，老一輩業者踩著攤車在宜蘭市、礁溪一帶販售時，播放台語唸歌「燒吔燒吔，呷有涮，呷知影，呷主顧，主顧客交關5角、1塊銀，外皮攪雞蛋，內裡冰西餡…」，很多四、五年級生對這唸歌都有印象，最早時一顆五角，隨著物價上漲，現在小包30元、大包50元，現買現做，才能吃得出酥脆口感。

第三代老闆商松堉說，早年民間生活困苦，阿公用剩下的麵粉製作小點心給鄰居吃，頗受好評，後來就做起小生意，以前小吃沒有命名，提醒消費者入口時有點燒，所以叫「燒吔」，後來才定名為「嘟好燒」，也申請註冊商標，成了宜蘭獨一無二的古早味美食；獨特的唸歌式叫賣，也讓這項美食納入宜蘭縣史記載。

商松堉說，嘟好燒名皮是雞蛋與麵粉揉搓麵糰，裡面包裹紅豆混合花豆的餡料成為條狀，切成小塊後直接下鍋油炸，炸的時間必須控制剛好，才能吃起來外酥內軟，不會太甜，一口接一口很涮嘴，他們不會把餡料完全包緊緊，露餡部位更凸顯是自然的古早手工小點心，有客人說這就是「爆漿的港覺」。

營業時間：東門夜市下午3點半到11點半，夜市休息時在宜蘭市新興路105號（宜蘭國中附近），電話0933242981

「嘟好燒」是一種外皮炸得酥脆、內餡Q軟的百年美食，越吃越涮嘴。記者戴永華/攝影
「嘟好燒」是一種外皮炸得酥脆、內餡Q軟的百年美食，越吃越涮嘴。記者戴永華/攝影
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「嘟好燒」是一種外皮炸得酥脆、內餡Q軟的百年美食，越吃越涮嘴。記者戴永華/攝影
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「嘟好燒」是一種外皮炸得酥脆、內餡Q軟的百年美食，越吃越涮嘴。記者戴永華/攝影
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夜市小吃
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