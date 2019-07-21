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女子袋棍球隊27日出征加國 國手中台東子弟占過半以上

2019-07-21 18:08聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東女兒為主體的中華台北女子袋棍球國家代表隊，將於7月27日出征加拿大參加2019女子U19世界錦標賽，今天中午在台東舉行行前記者會，全隊國手17人，台東子弟就有14人，都是天主教公東高工在學學生及畢業校友。台東縣長饒慶鈴期待代表隊這次「出國比賽，能夠奪金牌得冠軍」。

饒慶鈴受邀為代表隊選手頒授參賽別針。她說，5年前中華民國袋棍球運動協會主動來台東推廣袋棍球運動，人家是「包生子」不但捐贈球具，還提供教練，才造就公東高工今天成績，縣府可說是「坐享其成」，但她已跟縣府教育處研商過，未來會鼓勵各校推廣多元運動，期待中華台北女子袋棍球隊此行能奪冠，載譽歸國。

中華民國袋棍球運動協會表示，中華台北女子袋棍球代表隊今年初成軍，全隊17人來自台東、基隆及桃園，有14人是台東子弟。2019 女子袋棍球U19世界錦標賽今年8月1日至10日在加拿大安大略省舉辦，有22支隊伍參加，中華台北首三場賽事將分別對上墨西哥、愛爾蘭與捷克這3支勁旅。

隊長林怡萱表示，首次前進U19世錦盃，大家很興奮也很緊張，但每位隊友會把握這次比賽，在場上穩穩地做到教練的要求，打出水準，不辜負自己的努力及親友的期待。

台東縣長饒慶鈴為中華台北女子袋棍球國手逐一頒授參賽別針。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴為中華台北女子袋棍球國手逐一頒授參賽別針。記者羅紹平／攝影
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以台東女兒為主體的中華台北女子袋棍球國家代表隊，將於7月27日出征加拿大參加20...
以台東女兒為主體的中華台北女子袋棍球國家代表隊，將於7月27日出征加拿大參加2019女子U19世界錦標賽，全隊加緊賽前訓練。圖／中華民國袋棍球運動協會
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中華台北女子袋棍球國家代表，今天在台東舉行成軍記者會。記者羅紹平／攝影
中華台北女子袋棍球國家代表，今天在台東舉行成軍記者會。記者羅紹平／攝影
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台東中華台北饒慶鈴
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