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新南向旅客消費總額排第二 花東縱管處搶大馬客源

2019-07-21 16:48聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

根據觀光局公布107年來台的新南向觀光客達228萬人次，佔整體市場約23％，以消費金額來看，新南向旅客去年前9月的消費總額達27.8億美元（折合新台幣約858億），排名第二。花東縱谷國家風景區管理處為開拓國際觀光客群，首度與馬來西亞吉隆坡辦事處合作參展，更邀請大馬藝人林佩盈推廣花東觀光。

花東縱管處處長郭振陵表示，為拼花東觀光，帶領業者前進馬來西亞旅展柔佛州五褔廣場，參加2019年國際旅遊展（MITM Travel Fair 2019），自今年起已帶領業者陸續參加日本、韓國、香港旅展，國內也參與台北ITF、台中、高雄等旅展，對行銷花東觀光大有斬獲。

這次配合政府新南向政策，縱管處帶領業者包括花蓮縣導遊領隊協會、花語風情民宿、麗軒國際飯店、翠蝶園及花東縱谷創意遊程團隊共同參展，結合「小鎮漫遊在台灣」主題，行銷花東觀光遊程。同時為增加與當地民眾互動，舉辦集點闖關認識花東，每日以花東印象的紀念宣導品來吸引觀眾，包含文青風圖騰紙膠卷、花東印象帆布手提袋、及部落手工小米豐收吊飾等。

另外，特別邀請花蓮知名舞團「原鄉舞蹈團」到當地演出，由團長林春蘭親身演唱，並帶隊以原鄉的禮讚舞蹈作為大會開場舞，希望能讓花東原鄉的熱情感染當地民眾；更邀請台灣之光世界金牌「糖朔女神」裴志偉，現場將花東知名產物洛神花、花生、剝皮辣椒，變身為冠軍美食下午茶，吸引當地民眾前往花東縱谷攤位參觀。

縱管處於年初邀請大馬藝人林佩盈，前往花東親子慢遊，以及邀請東南亞唯一走遍世界的攝影刊物「攝影人雜誌」至縱谷進行踩線報導，作為本次展現花東人文、地景、美食小鎮漫遊前期宣傳，而旅展期間也將安排ELINA王麗儐以「遊花東縱谷-小鎮漫遊趣」分享花東觀光旅遊，及有獎徵答活動帶動現場氣氛。

台灣觀光協會吉隆坡辦事處主任周士弼表示，花東的美和特色旅遊是值得一推再推，結合小鎮觀光來加強馬來西亞地區居民對花東優質旅遊的印象，期能招來更多新旅客及重遊旅客來體驗及漫遊花東。

於馬來西亞展出後，縱管處於7月31日至8月6日將再度出發前往新加坡，參加「2019年新加坡秋季旅展行銷推廣活動」，並安排業者參與臺星兩國專業交流推廣會（含旅遊交易會），加強與當地旅行社合作，期待掀起新馬地區人潮前往花東新浪潮。

花東縱管處在馬來西亞參加旅展。圖／花東縱管處提供
花東縱管處在馬來西亞參加旅展。圖／花東縱管處提供
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花蓮玉里稻田景觀，用黑稻米設計成黑熊模樣。圖／花東縱管處提供
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花東縱谷稻田秀麗景觀吸引不少觀光客。圖／花東縱管處提供
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大馬藝人林佩盈來花東旅行體驗。圖／花東縱管處提供
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馬來西亞旅展花東縱谷
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