花蓮縣府成立愛心認養小棧 讓毛小孩多一份機會

2019-07-21 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣政府為鼓勵認養觀念，與縣內寵物業者「快樂狗寵物店」合作成立「愛心認養小棧」，民眾除可至花蓮縣流浪犬中途之家認養毛小孩外，也可至愛心認養小棧認養，期望藉由多元管道讓認養寵物的民眾「多一種選擇」，也讓花蓮的毛小孩「多一份機會」，愛心不再設限。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣南北狹長幅員遼闊，期望藉由「愛心認養小棧計畫」，讓更多商家共襄盛舉，提升毛小孩曝光率，並透過民眾與毛小孩接觸的機會，同步推動與落實動物保護觀念，讓動物保護宣導更全面化。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊指出，民眾於愛心認養小棧完成認養後，可和流浪犬中途之家約定時間替毛小孩進行「免費絕育手術」，希望結合認養相關福利，讓花蓮的毛小孩享有幸福的權利，也歡迎縣內寵物業者一同加入愛心認養小棧行列。若想進一步瞭解相關資訊可洽詢防疫所電話（03）8227431、流浪犬中途之家電話（03）8421452或臉書搜尋 「花蓮縣流浪犬中途之家」。