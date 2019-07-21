「英國小丑幻鼓秀」童玩節初亮相 遊客爆棚

2019-07-21 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭國際童玩節每周輪駐一支國際亮點團隊，每天演一場，昨晚安排「SPARK小丑幻鼓秀」首場演出。上場的小丑鼓手就像一台會動的LED燈，搭配魔幻音樂與肢體舞動亮麗的光影，兼具娛樂及藝術性，非常精彩，整場表演座無虛席，還有人站著欣賞到結束。

宜蘭國際童玩藝術節除了戲水與展館，固定邀請各國民俗團隊在主舞台表演，今年因為星光場延長時段，主辦單位加碼國際級的專業亮點團隊「每周一團、每日一場」，昨晚起到7月26日輪到英國「SPARK小丑幻鼓秀」(Spark Led Drum Show)登場，5位身著充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配燈光與魔幻音樂演出，帶領觀眾進入豐富多彩的科技與藝術之旅。

縣文化局表示，類似的表演在國外演出1小時收費近千元，但是到宜蘭童玩節買便宜的星光票，就能欣賞國際級精彩演出。

英國「SPARK小丑幻鼓秀」的每位LED鼓手，就像一台小型發電機與燈控台一樣，在特製LED鼓與服裝上，裝置燈光、電源及無線控製器，所以只要鼓手穿上裝有LED的鼓及小丑服，結合鼓樂與科技光影，就能營造魔幻般的炫麗效果。隨隊人員表示，團員上場演出前，臉部畫上小丑妝，加上全身裝備，單單裝扮就要花兩小時。