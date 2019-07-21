親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

「英國小丑幻鼓秀」童玩節初亮相 遊客爆棚

2019-07-21 13:17聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭國際童玩節每周輪駐一支國際亮點團隊，每天演一場，昨晚安排「SPARK小丑幻鼓秀」首場演出。上場的小丑鼓手就像一台會動的LED燈，搭配魔幻音樂與肢體舞動亮麗的光影，兼具娛樂及藝術性，非常精彩，整場表演座無虛席，還有人站著欣賞到結束。

宜蘭國際童玩藝術節除了戲水與展館，固定邀請各國民俗團隊在主舞台表演，今年因為星光場延長時段，主辦單位加碼國際級的專業亮點團隊「每周一團、每日一場」，昨晚起到7月26日輪到英國「SPARK小丑幻鼓秀」(Spark Led Drum Show)登場，5位身著充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配燈光與魔幻音樂演出，帶領觀眾進入豐富多彩的科技與藝術之旅。

縣文化局表示，類似的表演在國外演出1小時收費近千元，但是到宜蘭童玩節買便宜的星光票，就能欣賞國際級精彩演出。

英國「SPARK小丑幻鼓秀」的每位LED鼓手，就像一台小型發電機與燈控台一樣，在特製LED鼓與服裝上，裝置燈光、電源及無線控製器，所以只要鼓手穿上裝有LED的鼓及小丑服，結合鼓樂與科技光影，就能營造魔幻般的炫麗效果。隨隊人員表示，團員上場演出前，臉部畫上小丑妝，加上全身裝備，單單裝扮就要花兩小時。

英國小丑幻鼓樂團這次應邀來台參加宜蘭國際童玩藝術節，夜間演出效果極佳，聚集龐大觀眾目光焦點。5位小丑不斷變換隊形，還有煙霧效果，讓現場遊客不論大人或小孩，沉浸在聲光鼓樂中，是難得一見兼具藝術性與娛樂性的國際級表演，演出時間晚上7點半到8點半。相關資訊請上2019宜蘭國際童玩藝術節官網http://www.yicfff.tw/查詢。

英國「SPARK小丑幻鼓秀」在宜蘭童玩節登場，身穿充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配...
英國「SPARK小丑幻鼓秀」在宜蘭童玩節登場，身穿充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配燈光與魔幻音樂演出，兼具藝術與娛樂的國際級表演。圖／文化局提供
分享
英國「SPARK小丑幻鼓秀」在宜蘭童玩節登場，身穿充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配...
英國「SPARK小丑幻鼓秀」在宜蘭童玩節登場，身穿充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配燈光與魔幻音樂演出，兼具藝術與娛樂的國際級表演。圖／文化局提供
分享
英國「SPARK小丑幻鼓秀」在宜蘭童玩節登場，身穿充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配...
英國「SPARK小丑幻鼓秀」在宜蘭童玩節登場，身穿充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配燈光與魔幻音樂演出，兼具藝術與娛樂的國際級表演。圖／文化局提供
分享
英國「SPARK小丑幻鼓秀」在宜蘭童玩節登場，身穿充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配...
英國「SPARK小丑幻鼓秀」在宜蘭童玩節登場，身穿充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配燈光與魔幻音樂演出，兼具藝術與娛樂的國際級表演。圖／文化局提供
分享
英國「SPARK小丑幻鼓秀」在宜蘭童玩節登場，身穿充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配...
英國「SPARK小丑幻鼓秀」在宜蘭童玩節登場，身穿充滿神秘機關小丑服的鼓手，搭配燈光與魔幻音樂演出，兼具藝術與娛樂的國際級表演。圖／文化局提供
分享

童玩節
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

敖幼祥漫畫40周年限量郵摺 粉絲排隊簽名

2019-07-21 13:41

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 只使用7年7個月

2019-07-21 11:30

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

花蓮下豪雨 台11線52K土石崩落路斷

2019-07-21 10:48

影／礁溪協天廟進香大陣仗 上百公尺長炮陣慶生　

2019-07-21 08:44

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

漫遊台東鐵花村 打卡拿好禮

2019-07-20 22:40

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

趕快申請！ 花蓮縣犬貓免費絕育即起開跑

2019-07-20 17:53

花蓮原住民聯合豐年節昨起3天 毛利族秀戰舞贏得滿堂采

2019-07-20 17:29

畫家先跑10公里再開幕 宜蘭安永心食館的畫展很馬拉松

2019-07-20 16:27

划渡蘭嶼龍舟遭黑潮吞噬 現身日本宮崎縣

2019-07-20 15:08

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

到基隆推薦立委蔡適應 卓榮泰：問政明星級加韓星外型

2019-07-20 11:56

基隆前議員洪森永接任工策會總幹事 加強招商引資

2019-07-20 09:52

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

生人迴避！彰化內陸10天連辦4場送肉粽

2019-07-20 22:01

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

屏東小琉球雨冠全台 遊客驚見階梯瀑布奇景

2019-07-20 14:56

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

2019-07-21 11:28

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

回收物成金雞母！這個清潔隊賣垃圾年賺千萬

2019-07-20 20:26

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 只使用7年7個月

2019-07-21 11:30

影╱煙火閃亮漁港夜空 今年王功漁火節的新亮點現烤鮮蚵

2019-07-20 22:02

滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39

韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37

桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07

高市勞工局聲明 韓國瑜參加餐飲業活動是正式公務行程

2019-07-20 16:47

送毛小孩最後一程 竹市議長提案設寵物殯葬設施及葬區

2019-07-20 18:28

影╱彰化開化寺公開百年觀音大符 供信眾拓印保平安

2019-07-20 16:36

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

新埔水梨節開跑 快來品嘗甜度13.2的冠軍梨

2019-07-20 16:26

冠軍綠概念館首辦免廢市集 想要的東西免費拿

2019-07-20 18:45

【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08

南投縣驚見豆腐岩秘境 國姓九份二山有新發現

2019-07-21 12:30

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04

花蓮下豪雨 台11線52K土石崩落路斷

2019-07-21 10:48

桃市龍舟首度遠征 挑戰美國長堤賽

2019-07-20 14:55

影／標哥開藍寶堅尼不飆車 「我以前只是騎熊一點」

2019-07-21 09:29

台南市長盃籃球賽沒雨備方案 參賽員：場地溼滑很危險

2019-07-20 15:24

細分34項 台中太平清潔隊資收「發大財」

2019-07-20 23:17

新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04

高手志工復育吸引139種蝴蝶 埔里鯉魚潭成美麗蝶谷

2019-07-20 19:55

高雄李科永紀念圖書館 獲建築園冶獎及國家卓越建設獎

2019-07-20 16:31

影／里山稻香趣串聯農遊農購 郁方一家體驗割稻趣

2019-07-20 14:57

台中3國民運動中心 規畫有亮點

2019-07-20 23:43

2大公會合作 台中房地產交易博覽會今熱鬧登場

2019-07-20 16:44

柯文哲：郭台銘投資台大醫 戰略錯誤

2019-07-20 23:17

素食共餐據點… 北市銀髮地圖將可查

2019-07-20 23:56

雖因緋聞離職 台水前董座郭俊銘不忘自己努力過

2019-07-21 10:48

最棒暑假作業！ 台南媽媽帶孩子到南投欣賞雲門舞集

2019-07-20 22:49

美濃大坑溪水底溪 推生態體驗舒服健康好好玩

2019-07-21 07:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top