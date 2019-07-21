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台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 只使用7年7個月

2019-07-21 11:30聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市政府提報市定古蹟劉銘傳隧道修復工程，總於在今年7月10日發包，市府表示，台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道長235公尺，當時南北兩端一起開鑿，挖到中間才發現高低落差4.2公尺，日據時代，日人覺得太沒效益了，改道再建一條鐵路，劉銘傳隧道只使用了7年又7個月就功成身退。

獅球嶺隧道因嚴重崩塌磚石剝落，2009年宣布封閉隧道並著手調查研究規劃整修，並於2010年7月28日公告更名為市定古蹟「劉銘傳隧道」。

隧道封閉至今，經歷中央審查、修正、變更調整設計、停止、重啟研究調查、執行隧道拱圈上方補遺調查等工作，歷經重重關卡與阻礙，總算在今年7月10日完成修復工程發包作業，總金額4700萬元，600個日曆天修復。

市府文化局指出，清法戰爭後，清朝有感台灣的重要性，台灣建省並由劉銘傳擔任首位台灣巡撫，為鞏固防禦也在台灣開啟洋務運動，建造鐵路更成為台灣全島邁入現代化的開端。

清光緒11年（1885年）九月台灣建省，劉銘傳擔任台灣首任巡撫，清光緒13年（1887年）終於奏准建造鐵路，劉銘傳的奏摺詳細分析，路線預計由台北、基隆、桃仔園(現今桃園)到達新竹，工程總經費預算須160萬兩。

清光緒13年（1887年）七月開工，中國第一條官辦且載客的鐵路開始動工，首先興建台北大稻埕至基隆段，路長28.6公里。

劉銘傳隧道工程由南口到北口採七段不同材質交錯設計，以因應複雜的地質(紅磚、唭哩岸石與觀音山石交錯構築)，前後更換了五次工程師，在土質較好部份隧道拱圈採英式開鑿方式搭配磚砌拱圈，土質較差部份採德式開鑿方式搭配石砌拱圈，南北兩側同時開鑿，

但因缺乏近代測量技術，故挖至中央時才發現兩端高度相差14英呎(約426公分)，為期能順利開通，再進行修正，故現今北口之拱頂高度仍較高。隧道全長235公尺，自光緒14年（1888年）春動工，光緒16年（1890年）八月份竣工，施工近30個月。

日治時期，日本總督府為了改善舊有鐵道急速爬坡及轉彎之缺點，進行全線路線之規劃。新建竹仔寮隧道，自明治29年（1896年）五月起動工，自竹仔寮隧道完成後，獅球嶺隧道同時停用。總計獅球嶺隧道自光緒16年八月通車，共七年又七個月，光榮地完成其歷史任務。

封閉10年的基隆市定古蹟劉銘傳隧道，要重修了。圖／基隆市政府提供
封閉10年的基隆市定古蹟劉銘傳隧道，要重修了。圖／基隆市政府提供
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封閉10年的基隆市定古蹟劉銘傳隧道，要重修了。圖／基隆市政府提供
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封閉10年的基隆市定古蹟劉銘傳隧道，要重修了。圖／基隆市政府提供
封閉10年的基隆市定古蹟劉銘傳隧道，要重修了。圖／基隆市政府提供
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修復基隆古蹟
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