親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

梁朝偉加盟漫威！ 飾演華人超級英雄電影「上氣」大反派

政治勘災他倆最扯！颱風夜她向大老闆祝壽 他上大飯店…

影／礁溪協天廟進香大陣仗 上百公尺長炮陣慶生　

2019-07-21 08:44聯合報 記者羅建旺╱即時報導

供奉關聖帝君的宜蘭礁溪協天廟，香火鼎盛，是北台灣重要信仰中心，分靈廟宇與友廟眾多，分布國內外，每年最重要慶典春秋二祭，都熱鬧滾滾。春祭在農曆正月13日，為關帝飛升日，秋祭為農曆6月24日，為關帝誕辰日，今年秋祭大典在7月26日，各地信徒連日湧入為關聖帝君提早慶生，甚至排出百公尺炮陣，十分壯觀。

地方人士指出，礁溪協天廟因友廟多，進香文化特殊，進香團都很熱情，常見的陣仗都很大，以前國5雪山隧道還未通車，往來宜蘭不方便，還曾經有信徒組團包火車到礁溪站下車後，沿路步行到廟參拜，市區都是魚貫而行的香客，相當壯觀。

今年秋祭大典在7月26日，連日來已各地信徒陸續湧入暖壽、提早慶生，廟宇周邊熱鬧無比。昨天有拜壽信徒更擺出大陣仗，在協天廟前的礁溪市區道路上，排了上百公尺的炮陣，有成串鞭炮，還有沖天響炮在進香隊伍前，一路燃放到廟埕，炮聲響徹雲霄，煙塵蔽天。

因是難得大陣仗，吸引遊客圍觀。除了炮陣外，有信徒也在廟前唱起生日快樂歌祝壽。

而礁溪最為人知的是有美人湯稱譽的碳酸氫鈉溫泉，除了是溫泉鄉之外，人文自然景觀多，其中，礁溪協天廟即是歷史悠久、建築精美的景點，春秋祭祀，廟會熱鬧，酬神演戲，正是參訪與體驗廟會文化的好時機之一。

礁溪協天廟秋祭在即，各地信徒陸續湧入暖壽，提早慶生，昨天信徒更擺出大陣仗，在市區...
礁溪協天廟秋祭在即，各地信徒陸續湧入暖壽，提早慶生，昨天信徒更擺出大陣仗，在市區道路上，排了上百公尺的炮陣，有成串鞭炮，還有沖天響炮，一路燃放到廟埕。記者羅建旺／攝影
分享
礁溪協天廟秋祭在即，各地信徒陸續湧入暖壽，提早慶生，昨天信徒更擺出大陣仗，在市區...
礁溪協天廟秋祭在即，各地信徒陸續湧入暖壽，提早慶生，昨天信徒更擺出大陣仗，在市區道路上，排了上百公尺的炮陣，有成串鞭炮，還有沖天響炮，一路燃放到廟埕。記者羅建旺／攝影
分享
礁溪協天廟秋祭在即，各地信徒陸續湧入暖壽，提早慶生，昨天信徒更擺出大陣仗，在市區...
礁溪協天廟秋祭在即，各地信徒陸續湧入暖壽，提早慶生，昨天信徒更擺出大陣仗，在市區道路上，排了上百公尺的炮陣，有成串鞭炮，還有沖天響炮，一路燃放到廟埕。記者羅建旺／攝影
分享

對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

漫遊台東鐵花村 打卡拿好禮

2019-07-20 22:40

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

趕快申請！ 花蓮縣犬貓免費絕育即起開跑

2019-07-20 17:53

花蓮原住民聯合豐年節昨起3天 毛利族秀戰舞贏得滿堂采

2019-07-20 17:29

畫家先跑10公里再開幕 宜蘭安永心食館的畫展很馬拉松

2019-07-20 16:27

划渡蘭嶼龍舟遭黑潮吞噬 現身日本宮崎縣

2019-07-20 15:08

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

到基隆推薦立委蔡適應 卓榮泰：問政明星級加韓星外型

2019-07-20 11:56

基隆前議員洪森永接任工策會總幹事 加強招商引資

2019-07-20 09:52

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

水利局普查雨水下水道 發現超誇張

2019-07-20 10:50

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

生人迴避！彰化內陸10天連辦4場送肉粽

2019-07-20 22:01

影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57

防災清淤 柯文哲：去年清6000公里、10萬頓汙泥

2019-07-20 11:26

屏東小琉球雨冠全台 遊客驚見階梯瀑布奇景

2019-07-20 14:56

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

高雄暴雨淹水後 受災戶抱怨連連、愁容滿面

2019-07-20 13:09

雙破表「褐爆」！彰化大城今天全台空品最糟糕

2019-07-20 13:10

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

回收物成金雞母！這個清潔隊賣垃圾年賺千萬

2019-07-20 20:26

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

小琉球雨量冠全台 宣洩不及馬路積水

2019-07-20 13:42

麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56

高雄楠梓日雨量累積破190毫米！軍警冒雨出動

2019-07-20 11:41

花蓮下學年無零新生國小 仍有過半校新生10人以下

2019-07-20 12:42

高市大雨致災 李四川促檢討改善箱涵、溝渠排水

2019-07-20 11:02

韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37

父列不分區就放棄連任？呂孫綾：民進黨不流行換柱

2019-07-20 11:25

這座圖書館卸下施工圍籬 民眾驚呼：溪畔最美風景

2019-07-20 11:18

高市勞工局聲明 韓國瑜參加餐飲業活動是正式公務行程

2019-07-20 16:47

桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07

影╱煙火閃亮漁港夜空 今年王功漁火節的新亮點現烤鮮蚵

2019-07-20 22:02

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

送毛小孩最後一程 竹市議長提案設寵物殯葬設施及葬區

2019-07-20 18:28

影╱彰化開化寺公開百年觀音大符 供信眾拓印保平安

2019-07-20 16:36

高雄遭雨襲又傳疫情 前鎮噴藥煙霧誤傳火警

2019-07-20 11:44

台南東區新增1本土登革熱 活動地有巴克禮公園及市場

2019-07-20 10:36

冠軍綠概念館首辦免廢市集 想要的東西免費拿

2019-07-20 18:45

南科聯合徵才逾2千職缺 民眾不畏風雨找工作

2019-07-20 13:48

新埔水梨節開跑 快來品嘗甜度13.2的冠軍梨

2019-07-20 16:26

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04

滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39

桃市龍舟首度遠征 挑戰美國長堤賽

2019-07-20 14:55

【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11

到基隆推薦立委蔡適應 卓榮泰：問政明星級加韓星外型

2019-07-20 11:56

台南市長盃籃球賽沒雨備方案 參賽員：場地溼滑很危險

2019-07-20 15:24

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

聖馬愛心小舖開張 你購物兼做愛心

2019-07-20 11:09

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top