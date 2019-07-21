影／礁溪協天廟進香大陣仗 上百公尺長炮陣慶生

2019-07-21 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



供奉關聖帝君的宜蘭礁溪協天廟，香火鼎盛，是北台灣重要信仰中心，分靈廟宇與友廟眾多，分布國內外，每年最重要慶典春秋二祭，都熱鬧滾滾。春祭在農曆正月13日，為關帝飛升日，秋祭為農曆6月24日，為關帝誕辰日，今年秋祭大典在7月26日，各地信徒連日湧入為關聖帝君提早慶生，甚至排出百公尺炮陣，十分壯觀。

地方人士指出，礁溪協天廟因友廟多，進香文化特殊，進香團都很熱情，常見的陣仗都很大，以前國5雪山隧道還未通車，往來宜蘭不方便，還曾經有信徒組團包火車到礁溪站下車後，沿路步行到廟參拜，市區都是魚貫而行的香客，相當壯觀。

今年秋祭大典在7月26日，連日來已各地信徒陸續湧入暖壽、提早慶生，廟宇周邊熱鬧無比。昨天有拜壽信徒更擺出大陣仗，在協天廟前的礁溪市區道路上，排了上百公尺的炮陣，有成串鞭炮，還有沖天響炮在進香隊伍前，一路燃放到廟埕，炮聲響徹雲霄，煙塵蔽天。

因是難得大陣仗，吸引遊客圍觀。除了炮陣外，有信徒也在廟前唱起生日快樂歌祝壽。