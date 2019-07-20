親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32聯合報 記者游明煌╱即時報導

最近基隆市中和路168巷大慶大城社區的這條「波浪街」很紅，攝影愛好者個個拿大砲來拍，由於透過景深壓縮的關係，把原本是一條斜坡的巷道，拍起就像海浪一波接著一波的街道，讓經過的汽機車就像波浪起起伏伏，引發網友熱議，不少基隆人都說「這是台灣嗎？怎麼這麼美。」

「騎車的脊椎會受不了吧」、「為什麼路面會這樣」、「好特別喔」、「台灣有這麼美的地方嗎？」、「路不平像波浪，這是基隆嗎？」、「怎麼這麼多大砲，我家變景點了」、「好藝術的街道」、「這不就是陸上行舟，還是碰碰船」，「我家住中和路168巷每天進進出出，我怎麼不知道有這波浪街？」，網友紛留言，引發很多人討論，讓168巷紅了。

網友熱議全因為「攝影天團」團長張隆老師，今天在他的臉書及基隆人大小事等社群貼出「波浪街」的貼圖，張隆解釋為何會有波浪街，因為168巷是一處很長的斜坡，因為路幅不大，兩側都停滿了汽車，且巷弄交錯，利用大砲拍攝時，因為景深壓縮的關係，就形成海浪一波接著一波的街道，汽機車經過時，就會有起起伏伏的感覺，上上下下就像波浪。而太陽就從巷底落下，因此結合夕陽拍攝更美。

「路沒有這麼不平啦，也不是因為視角的關係，而是拍照時景深被壓縮」張隆說，其實只是斜坡，騎車並不會脊椎受傷啦，網友多慮了，歡迎大家一起來拍美景練攝影技巧。他說，真的粉有特色，但要正面看待，不要酸酸的，開始要變芭樂了。

近日常有不少攝影愛好者帶大砲來拍，讓168巷變成景點。今天晚上就有不少人看到貼文到中和路拍照，也想要拍出張隆老師的波浪街，但似乎都沒有老師那麼到味。怎麼拍呢？張隆說，一定要帶大砲才能拍出波浪街的感覺。拍夕陽時帶防蚊液，並到地方多多刺激經濟，旁邊有便利商店，手搖杯都有，但記得只拍美景，別留下垃圾喔。（影片由張隆老師授權提供）

最近基隆市中和路168巷大慶大城社區的這條「波浪街」很紅，攝影愛好者個個拿大砲來...
最近基隆市中和路168巷大慶大城社區的這條「波浪街」很紅，攝影愛好者個個拿大砲來拍。圖／張隆老師授權提供
分享
最近基隆市中和路168巷大慶大城社區的這條「波浪街」很紅，攝影愛好者個個拿大砲來...
最近基隆市中和路168巷大慶大城社區的這條「波浪街」很紅，攝影愛好者個個拿大砲來拍。圖／張隆老師授權提供
分享

攝影基隆
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

趕快申請！ 花蓮縣犬貓免費絕育即起開跑

2019-07-20 17:53

花蓮原住民聯合豐年節昨起3天 毛利族秀戰舞贏得滿堂采

2019-07-20 17:29

畫家先跑10公里再開幕 宜蘭安永心食館的畫展很馬拉松

2019-07-20 16:27

划渡蘭嶼龍舟遭黑潮吞噬 現身日本宮崎縣

2019-07-20 15:08

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

到基隆推薦立委蔡適應 卓榮泰：問政明星級加韓星外型

2019-07-20 11:56

基隆前議員洪森永接任工策會總幹事 加強招商引資

2019-07-20 09:52

畢業生環台「歡迎搭訕」 路人喊加油

2019-07-19 23:25

零下50度保存 台東釋迦搶進日本

2019-07-19 23:22

礁溪溫泉公園 即日起到10月31日休園

2019-07-19 23:05

花蓮火車站改建將完工 9月啟用

2019-07-19 22:53

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

水利局普查雨水下水道 發現超誇張

2019-07-20 10:50

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

防災清淤 柯文哲：去年清6000公里、10萬頓汙泥

2019-07-20 11:26

生人迴避！彰化內陸10天連辦4場送肉粽

2019-07-20 22:01

影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57

高雄暴雨淹水後 受災戶抱怨連連、愁容滿面

2019-07-20 13:09

屏東小琉球雨冠全台 遊客驚見階梯瀑布奇景

2019-07-20 14:56

雙破表「褐爆」！彰化大城今天全台空品最糟糕

2019-07-20 13:10

LINE防災訊息點開竟是色情網站 高市府：已通報修正

2019-07-20 00:56

韓國瑜官Line連結不雅內容 市府：Line連結導向有誤

2019-07-20 00:10

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

回收物成金雞母！這個清潔隊賣垃圾年賺千萬

2019-07-20 20:26

小琉球雨量冠全台 宣洩不及馬路積水

2019-07-20 13:42

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

水利署科技防災 雲林北港嘉縣新港昨夜一度淹水警戒

2019-07-20 09:07

高雄楠梓日雨量累積破190毫米！軍警冒雨出動

2019-07-20 11:41

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56

高市大雨致災 李四川促檢討改善箱涵、溝渠排水

2019-07-20 11:02

韓國瑜官方LINE色情聯結 高市府：連結導向有誤

2019-07-20 01:19

花蓮下學年無零新生國小 仍有過半校新生10人以下

2019-07-20 12:42

父列不分區就放棄連任？呂孫綾：民進黨不流行換柱

2019-07-20 11:25

韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

高市勞工局聲明 韓國瑜參加餐飲業活動是正式公務行程

2019-07-20 16:47

金門240榴砲面臨切除報廢 縣府爭取保留

2019-07-19 23:44

韓國瑜LINE帳號連結激情影院 市府：網址連結導向有誤

2019-07-20 00:09

高雄遭雨襲又傳疫情 前鎮噴藥煙霧誤傳火警

2019-07-20 11:44

送毛小孩最後一程 竹市議長提案設寵物殯葬設施及葬區

2019-07-20 18:28

這座圖書館卸下施工圍籬 民眾驚呼：溪畔最美風景

2019-07-20 11:18

桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07

台南東區新增1本土登革熱 活動地有巴克禮公園及市場

2019-07-20 10:36

唯一就近出入道路被封閉！台南鐵路地下化 回家繞路1公里

2019-07-19 23:41

影╱彰化開化寺公開百年觀音大符 供信眾拓印保平安

2019-07-20 16:36

桃市龍舟首度遠征 挑戰美國長堤賽

2019-07-20 14:55

南科聯合徵才逾2千職缺 民眾不畏風雨找工作

2019-07-20 13:48

台南市長盃籃球賽沒雨備方案 參賽員：場地溼滑很危險

2019-07-20 15:24

影╱阿里山斷腳帝雉「阿勇」不向命運低頭 鳥友大讚

2019-07-20 09:35

到基隆推薦立委蔡適應 卓榮泰：問政明星級加韓星外型

2019-07-20 11:56

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top