影／大砲雲集拍基隆「波浪街」網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



最近基隆市中和路168巷大慶大城社區的這條「波浪街」很紅，攝影愛好者個個拿大砲來拍，由於透過景深壓縮的關係，把原本是一條斜坡的巷道，拍起就像海浪一波接著一波的街道，讓經過的汽機車就像波浪起起伏伏，引發網友熱議，不少基隆人都說「這是台灣嗎？怎麼這麼美。」

「騎車的脊椎會受不了吧」、「為什麼路面會這樣」、「好特別喔」、「台灣有這麼美的地方嗎？」、「路不平像波浪，這是基隆嗎？」、「怎麼這麼多大砲，我家變景點了」、「好藝術的街道」、「這不就是陸上行舟，還是碰碰船」，「我家住中和路168巷每天進進出出，我怎麼不知道有這波浪街？」，網友紛留言，引發很多人討論，讓168巷紅了。

網友熱議全因為「攝影天團」團長張隆老師，今天在他的臉書及基隆人大小事等社群貼出「波浪街」的貼圖，張隆解釋為何會有波浪街，因為168巷是一處很長的斜坡，因為路幅不大，兩側都停滿了汽車，且巷弄交錯，利用大砲拍攝時，因為景深壓縮的關係，就形成海浪一波接著一波的街道，汽機車經過時，就會有起起伏伏的感覺，上上下下就像波浪。而太陽就從巷底落下，因此結合夕陽拍攝更美。

「路沒有這麼不平啦，也不是因為視角的關係，而是拍照時景深被壓縮」張隆說，其實只是斜坡，騎車並不會脊椎受傷啦，網友多慮了，歡迎大家一起來拍美景練攝影技巧。他說，真的粉有特色，但要正面看待，不要酸酸的，開始要變芭樂了。