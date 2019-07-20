花蓮原住民聯合豐年節昨起3天 毛利族秀戰舞贏得滿堂采

2019-07-20 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



2019年花蓮縣原住民族聯合豐年節今年首邀原住民族的「遠親」紐西蘭毛利族人前來表演，昨天開幕，毛利族人帶來戰舞，震撼的吼聲與充滿氣勢的表情，贏得熱烈掌聲，成為一大亮點。主辦單位表示，活動一連3天，今明兩晚除了排定的主題性演出，還可以看到毛利族精彩的傳統舞蹈。

今年的聯合豐年節以「披上情人袋」為主題，昨起一連3天，晚間7時30分在美崙田徑場盛大舉行，今晚主題為Lamit根源（文化扎根、薪火相傳）、明天為Truku Balay真正太魯閣（成長蛻變、真正的人），網羅來自花蓮、台東、桃園共22支表演舞團，還請來紐西蘭HAKA毛利文化交流團跨海展演，昨天毛利族人首度登上聯合豐年節舞台演出，就以氣勢逼人的戰舞贏得熱烈掌聲，連縣長徐榛蔚都忍不住起立鼓掌。

縣府表示，每年豐年節的重頭戲就是千人共舞的大會舞，融合各族的傳統舞蹈及歷年主題舞，今年大會舞長度來到40分鐘。縣長徐榛蔚指出，來一趟豐年節就能一次學會花蓮六大族群的舞步，只要來到會場，聽到音樂就可以牽起旁邊民眾的手，一起體驗原住民族的舞蹈。