親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯文哲砲火全開嗆菜包、草包、不要臉 網路聲量曝下場

花蓮原住民聯合豐年節昨起3天 毛利族秀戰舞贏得滿堂采

2019-07-20 17:29聯合報 記者王燕華╱即時報導

2019年花蓮縣原住民族聯合豐年節今年首邀原住民族的「遠親」紐西蘭毛利族人前來表演，昨天開幕，毛利族人帶來戰舞，震撼的吼聲與充滿氣勢的表情，贏得熱烈掌聲，成為一大亮點。主辦單位表示，活動一連3天，今明兩晚除了排定的主題性演出，還可以看到毛利族精彩的傳統舞蹈。

今年的聯合豐年節以「披上情人袋」為主題，昨起一連3天，晚間7時30分在美崙田徑場盛大舉行，今晚主題為Lamit根源（文化扎根、薪火相傳）、明天為Truku Balay真正太魯閣（成長蛻變、真正的人），網羅來自花蓮、台東、桃園共22支表演舞團，還請來紐西蘭HAKA毛利文化交流團跨海展演，昨天毛利族人首度登上聯合豐年節舞台演出，就以氣勢逼人的戰舞贏得熱烈掌聲，連縣長徐榛蔚都忍不住起立鼓掌。

縣府表示，每年豐年節的重頭戲就是千人共舞的大會舞，融合各族的傳統舞蹈及歷年主題舞，今年大會舞長度來到40分鐘。縣長徐榛蔚指出，來一趟豐年節就能一次學會花蓮六大族群的舞步，只要來到會場，聽到音樂就可以牽起旁邊民眾的手，一起體驗原住民族的舞蹈。

為紓緩活動會場附近壅塞交通，花縣府推出3條免費接駁車路線、各7班次，出發地點包括火車站、伊達斯精品酒店及吉安火車站等，發車時間從下午4時30分至7時30分，每30分鐘一班，回程時間最晚為22時40分，沿路「隨攔隨停」免費接駁。

花蓮縣府舉辦原住民族聯合豐年節，昨起一連3天在美崙田徑場登場，紐西蘭毛利族演出戰...
花蓮縣府舉辦原住民族聯合豐年節，昨起一連3天在美崙田徑場登場，紐西蘭毛利族演出戰舞贏得滿堂采。圖／縣府提供
分享
花蓮縣府舉辦原住民族聯合豐年節，昨起一連3天在美崙田徑場登場。圖／縣府提供
花蓮縣府舉辦原住民族聯合豐年節，昨起一連3天在美崙田徑場登場。圖／縣府提供
分享
花蓮縣府舉辦原住民族聯合豐年節，昨起一連3天在美崙田徑場登場，展現多元豐富的原住...
花蓮縣府舉辦原住民族聯合豐年節，昨起一連3天在美崙田徑場登場，展現多元豐富的原住民傳統文化。圖／縣府提供
分享

豐年節原住民紐西蘭
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

畫家先跑10公里再開幕 宜蘭安永心食館的畫展很馬拉松

2019-07-20 16:27

划渡蘭嶼龍舟遭黑潮吞噬 現身日本宮崎縣

2019-07-20 15:08

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

到基隆推薦立委蔡適應 卓榮泰：問政明星級加韓星外型

2019-07-20 11:56

基隆前議員洪森永接任工策會總幹事 加強招商引資

2019-07-20 09:52

畢業生環台「歡迎搭訕」 路人喊加油

2019-07-19 23:25

零下50度保存 台東釋迦搶進日本

2019-07-19 23:22

礁溪溫泉公園 即日起到10月31日休園

2019-07-19 23:05

花蓮火車站改建將完工 9月啟用

2019-07-19 22:53

機電更換與管線改善 礁溪溫泉公園要休園到10月31日

2019-07-19 16:35

帶得走的泥火山豆腐 引爆小農商機

2019-07-19 16:25

台東消滅生雞糞大作戰 農民嘆：價格太誘人

2019-07-19 15:56

影／陣頭打頭陣！烏克蘭舞蹈團訪宜蘭 看台灣拳、官將首

2019-07-19 14:51

人間國寶接班有人 漆竹錫木粧佛在宜蘭傳藝一次看個夠

2019-07-19 13:43

2畢業生環島背牌「歡迎搭訕」 路人打氣：看到年輕時的夢

2019-07-19 13:11

砸9億改建花蓮火車站將完工 舊站體化身自行車補給站

2019-07-19 12:06

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

水利局普查雨水下水道 發現超誇張

2019-07-20 10:50

韓國瑜Line群組疑遭色情駭入 點進是激情影院

2019-07-19 19:40

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

防災清淤 柯文哲：去年清6000公里、10萬頓汙泥

2019-07-20 11:26

影／基隆巴基斯坦廚房 異國料理好吃異國戀精彩

2019-07-19 21:07

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

LINE防災訊息點開竟是色情網站 高市府：已通報修正

2019-07-20 00:56

高雄暴雨淹水後 受災戶抱怨連連、愁容滿面

2019-07-20 13:09

影／苗栗10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

平均每平方公里只有0.03個！南投觀光大縣 居民沒公車搭

2019-07-19 23:36

韓國瑜官Line連結不雅內容 市府：Line連結導向有誤

2019-07-20 00:10

雙破表「褐爆」！彰化大城今天全台空品最糟糕

2019-07-20 13:10

屏東小琉球雨冠全台 遊客驚見階梯瀑布奇景

2019-07-20 14:56

浪大下海衝浪是在玩命？ 墾丁衝浪業者反擊誤導視聽

2019-07-19 18:16

埔心鄉金蜜芒果上市了 退休主任的愛心芒果評鑑奪冠

2019-07-19 20:41

韓國瑜官方LINE色情聯結 高市府：連結導向有誤

2019-07-20 01:19

高市大雨致災 李四川促檢討改善箱涵、溝渠排水

2019-07-20 11:02

水利署科技防災 雲林北港嘉縣新港昨夜一度淹水警戒

2019-07-20 09:07

南港隧道13億誰出？柯文哲：自己花錢做 不用跟中央浪費時間

2019-07-19 23:03

高雄楠梓日雨量累積破190毫米！軍警冒雨出動

2019-07-20 11:41

小琉球雨量冠全台 宣洩不及馬路積水

2019-07-20 13:42

基隆文化中心明2萬冊好書交換 前100名可獲贈新書

2019-07-19 19:54

麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

嘉榮A流群聚感染 衛生局：與實習生無關

2019-07-19 20:48

父列不分區就放棄連任？呂孫綾：民進黨不流行換柱

2019-07-20 11:25

金門240榴砲面臨切除報廢 縣府爭取保留

2019-07-19 23:44

韓國瑜LINE帳號連結激情影院 市府：網址連結導向有誤

2019-07-20 00:09

花蓮下學年無零新生國小 仍有過半校新生10人以下

2019-07-20 12:42

高雄遭雨襲又傳疫情 前鎮噴藥煙霧誤傳火警

2019-07-20 11:44

水啦！雲林沿海數十戶自來水「黑戶」有水了

2019-07-19 19:24

淡水施家古厝8月復工 將串成淡水文化資產旅遊路線

2019-07-19 18:40

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

屏東另類相親！畜牧廢水再利用 倆倆投緣湊一對

2019-07-19 20:35

唯一就近出入道路被封閉！台南鐵路地下化 回家繞路1公里

2019-07-19 23:41

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

這座圖書館卸下施工圍籬 民眾驚呼：溪畔最美風景

2019-07-20 11:18

影╱阿里山斷腳帝雉「阿勇」不向命運低頭 鳥友大讚

2019-07-20 09:35

韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37

台南東區新增1本土登革熱 活動地有巴克禮公園及市場

2019-07-20 10:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top